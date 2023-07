[琉球ゴールデンキングス]





この度、2022-23シーズンにキングスに所属したジョシュ・ダンカン選手が現役を引退することになりましたので、お知らせいたします。

ジョシュ・ダンカン選手は2008-09シーズンにプロ生活をスタートし、ベルギー、イスラエル、ドイツ、トルコなどでプレー。2018-19シーズンに千葉ジェッツに加入し、2020-21シーズンには千葉ジェッツのBリーグ優勝に貢献しました。

その後、2022-23シーズンにキングスに加入。ダンカン選手の献身的なプレースタイルとコート内外での振る舞いにより、チームを一つにし、キングスを日本一に導いてくれました。

ダンカン選手の今後の活躍と幸福を祈念しております。



▽ダンカン選手コメント

Playing in the B League for the past 5 years has been one of the best experiences in my career. My family and I will always treasure all of the good memories that we made in Japan. I want to sincerely thank all of the fans in Japan, especially the Jets and Kings fans. Your love and support throughout these past 5 years has been amazing. I truly appreciate it and will never forget you. I hope we can meet again sometime in the future. Arigatougozaimasu.



この5年間、Bリーグでプレーできたことは、私のキャリアの中でも最高の経験でした。日本での素晴らしい思い出は、家族と私の宝物です。日本のファンの皆さん、特に千葉ジェッツとキングスファンの皆さんに心から感謝します。この5年間、皆さんの愛とサポートは素晴らしいものでした。本当に感謝していますし、決して忘れません。またいつかお会いできることを願っています。ありがとうございます。



▽球団コメント 安永淳一ゼネラルマネージャー

ダンカン選手の献身的で安定感のあるプレーと、起伏の激しいシーズン中、どんな時でも最高のチームメイトであり続ける姿勢は、チームを結束させ、キングス初のBリーグ優勝をもたらしてくれました。キングスを代表して、ダンカン選手への最大限の感謝と敬意を表します。また、長年にわたりダンカン選手を支え続けたご家族の皆さまのサポートがなければ、ダンカン選手の輝かしいキャリアは成し遂げられたなかったと思います。この場を借りて御礼申し上げます。



Thank you, JD!



Josh Duncan ジョシュ・ダンカン

生年月日 :1986年5月12日

身 長 :205cm

体 重 :111kg

ポジション:PF

出 身 :アメリカ合衆国

出身校 :ザビエル大学

主な経歴 :

2008-09 Elan Bearnais Pau-Orthez(フランス)

2009-10 Liege Basket(ベルギー)

2010-12 Maccabi Ashdod(イスラエル)

2012-14 Hapoel Jerusalem(イスラエル)

2014-15 Brose Baskets(ドイツ)

2015-16 Hapoel Jerusalem(イスラエル)

2016-18 Eskisehir Basket(トルコ)

2018-22 千葉ジェッツ

2022-23 琉球ゴールデンキングス



