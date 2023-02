[株式会社ボーダレス・ジャパン]

1円でも多くの支援金を現場へ。



株式会社ボーダレス・ジャパン(代表取締役:田口一成/本社:東京都新宿区)が運営するクラウドファンディングサービス「For Good」では、2月6日にトルコ南部で発生した大規模な地震によるトルコ南部・シリア北西部での被害をうけ、クラウドファンディングで緊急支援金を募るプロジェクトが2月10日より立ち上がっています。募集期間は2月25日までで、集まった支援金は、現地で緊急災害支援として救援・支援物資の供給などの活動を行っている複数の団体へ届けられます。





【トルコ・シリア地震】

緊急支援金クラウドファンディングページ:https://rescuex.jp/project/45177





本プロジェクトは、トルコ・シリアをはじめ中東諸国に縁がある、もしくは被災地に関心を持っている日本人の有志グループが、現地のネットワークを活かし、支援の届きにくい場所で活動するNPOをサポートするために開始したプロジェクトです。





詳細



<募集ページ>

トルコ・シリア震災緊急支援

URL:https://rescuex.jp/project/45177



<支援先について>

本クラウドファンディングで集まった支援金は、以下3団体に届けられます。



【NPO法人Stand with Syria Japan】

日本で唯一シリア危機を専門に扱うNPO法人であり、現地のネットワークを活かしてシリアの非政権支配地域での教育支援事業、日本での認知向上活動を主に実施しています。



【NPO法人Piece of Syria】

「シリアをまた行きたい国にすること」を目指し、どこからも支援が届かない地域に住むシリアの子ども達に教育を届け、課題だけでなく魅力を伝える、シリア支援団体。2016年設立。



【特定非営利活動法人ホープフル・タッチ】

国際社会から忘れられた弱い立場にある子ども達に手を差し伸べ、コミュニティの発達を通じ、子どもの発達と平和を促進し権利保護のため活動する、子ども支援NGOです。



<実行者>

中東関係の有志グループ



<支援方法>

1,500円よりご支援いただけます。



<実施方式>

本プロジェクトはAll-in方式で実施されます。目標金額に満たない場合も、集まった分の寄付を行い、リターンの活動報告にてご報告いたします。





For Goodについて





For Goodは、社会をより良くするための内容に特化し、実行者負担を減らすために掲載手数料は0円。集まった支援を1円でも多く活動にあてることができます。



「社会が前進するアイデアをカタチにしたい。」

そんな人としてあたりまえの想いを、ただ素直に行動に変えられる場所をつくりたくて「For Good」は生まれました。



どんなに小さなことでもいい。

ひとりでできないことは、みんなでやればいい。

変えられない未来なんて、ない。

そのように私たちは考えています。



ぜひお気軽に、お問合せをいただけますと幸いです。

まずはスタッフが丁寧に、あなたの想いを聞かせていただきます。





【お問い合わせはこちら】

株式会社ボーダレス・ジャパン

掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」

担当:小松航大(こまつこうだい)

Mail:contact(@をいれてください)rescuex.jp



<株式会社ボーダレス・ジャパン 会社概要>

設立:2007年3月

本社:東京都新宿区市谷田町2-17 八重洲市谷ビル6F

資本金:1,000万円

代表者:代表取締役社長 田口 一成

https://www.borderless-japan.com/





