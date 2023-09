[akippa株式会社]

周辺道路の交通混雑および駐車場不足の解消を目指して



駐車場予約アプリ「akippa」を運営するakippa株式会社(代表取締役社長 CEO:金谷元気)は2023-24シーズンも、B.LEAGUE(B1)所属のプロバスケットクラブ「茨城ロボッツ」のブルースポンサーを更新し、公式駐車場の予約貸し出しを継続することをお知らせいたします。さらに今シーズンは周辺駐車場の開拓を進め、予約可能な駐車場を増やすことでB.LEAGUE PREMIERへの入会を目指す茨城ロボッツを応援していきます。

引き続き、茨城ロボッツとともにアリーナへのアクセス改善に取り組みます。







akippaは、2018年9月より茨城ロボッツと提携し(※1)、2019年4月からはホームアリーナ「アダストリアみとアリーナ」の公式駐車場の予約貸し出しを行っています(※2)。2022-23シーズンは多くの試合日において公式駐車場が満車になり、大変多くの方にご利用いただきました。



さらに2023年3月からは「akippaマルシェ in MITO SKY PARK produce by 茨城ロボッツ(キッチンカー)」を開始し、茨城ロボッツのアリーナグルメが楽しめるキッチンカーの出店を水戸駅近くの「MITO SKY PARK×akippa マルシェ駐車場」にて定期的に実施しており(※3)、公式駐車場の貸し出しに限らず取り組みの幅を広げています。



akippaは2023-24シーズンもブルースポンサーとして茨城ロボッツを応援するとともに、公式駐車場の運営を行い、周辺道路の交通混雑の緩和に取り組んでいきます。

公式駐車場予約ページ▼

https://www.akippa.com/ibarakirobots/



加えて、2026-27シーズンからのB.LEAGUE PREMIREへの入会を目指す茨城ロボッツのアリーナへの集客にも貢献できるよう、周辺駐車場の開拓を今年から新たに進め、アリーナ周辺に事前予約できる駐車場を増やしていく予定です。



akippaは現在までに31のスポーツチームと提携し、試合時の駐車場不足や交通混雑解消など駐車場に関するさまざまな困りごと解決に取り組んでいます。また、茨城県内においては、国営ひたち海浜公園で開催された「LuckyFes'23」の公式駐車券の販売を昨年に続きakippaにて行い、交通渋滞の回避を実現しています。



今後も「困りごと解決企業」としてあらゆるプロスポーツチームや自治体の駐車場問題解決に努めてまいります。



※1 提携に関するプレスリリース

akippaとB.LEAGUEの茨城ロボッツが提携!オフィシャル駐車場が予約可能に

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000016205.html



※2 公式駐車場の予約貸出に関するプレスリリース

akippa、アダストリアみとアリーナ駐車場にIoT機器シェアゲートを導入!茨城ロボッツ試合日は完全予約制に!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000016205.html



※3 「akippaマルシェ in MITO SKY PARK produce by 茨城ロボッツ(キッチンカー)」に関するプレスリリース

akippaマルシェに茨城ロボッツ アリーナグルメの初出店が決定!~JR東日本水戸支社と連携する「MITO SKY PARK×akippa マルシェ駐車場」にて3月14日から開始~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000390.000016205.html



■akippaとは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時3万5000件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに30以上の自治体・スポーツチームと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計340万人(2023年9月時点、貸主は含まない)。



■akippa株式会社

本社:大阪府大阪市浪速区(東京オフィス:東京都千代田区)

代表者:代表取締役社長 CEO:金谷元気

設立:2009年2月2日

資本金:20億円(資本準備金含む)

事業内容:駐車場予約アプリakippaの運営

HP:https://akippa.co.jp/



【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報(担当:石川、森村)

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp



