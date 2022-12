[株式会社Cake.jp]

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp(ケーキジェーピー)」を運営する株式会社Cake.jp(本社:東京都新宿区、代表取締役:高橋 優貴)は、人気キャラクター『リラックマ』とのコラボレーションとして、オリジナルケーキ缶を2022年12月5日(月)より販売開始します。







今回『リラックマ』とのコラボレーションにより誕生したケーキ缶は、『リラックマ』のふんわりとした愛らしい姿が目を惹くCake.jpオリジナルデザインのパッケージとなっています。ケーキ缶の味は、『リラックマ』の大好物である「ホットケーキ」や「プリン」になぞらえて、「ふわふわ苺パンケーキ」と「とろ~りプリン風味ケーキ」の2種類をご用意いたしました。





また、ケーキ缶には8種類のデザインからランダムで1つ、オリジナルのアクリルキーホルダーを特典でお付けいたします。可愛くて、甘いケーキにぜひ癒されてください。





当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客さまにより多くの幸せな時間をご提供してまいります。







商品詳細





<「リラックマ」ケーキ缶2本セット【アクリルキーホルダー付き】>



・価格 :2,600円(税込)※送料別

・容量 :各250ml

・セット内容:2個1セット

・特典 :アクリルキーホルダー全8種 ランダムで1つ特典

・販売ページ:https://cake.jp/item/3411719/





(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.







「Cake.jpアニメ」公式LINEアカウントが誕生!





Cake.jpアニメコラボ商品の新商品発売情報などをいち早く受け取れる、公式LINEアカウントが誕生しました。友達追加をして、是非最新情報をゲットしてください!

▼友達追加はこちらから▼

https://lin.ee/pAUse3c







ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは







2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト『Cake.jp』を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数100万人、加盟店舗数1,500店舗以上、5,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/





株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 59名(パート、アルバイト含む)

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/







商品についてのお問い合わせ先





Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス:support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。





