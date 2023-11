[渡辺産業株式会社]

渡辺産業株式会社が「英国のストーリーあるライフスタイル」をコンセプトに運営する BRITISH MADE(ブリティッシュメイド)にて、1797年スコットランドで創業し、カシミヤをはじめとした高級素材を扱う老舗ブランド、Johnstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)と、1979年スコットランドで創業し、高品質なブライドルレザーアイテムを手掛けるGLENROYAL(グレンロイヤル)の純正ギフトボックスが無料となるクリスマスシーズン限定のキャンペーンを開催中。







2023年11月1日(水)~12月25日(月)の期間中、グレンロイヤル商品・ジョンストンズ オブ エルガン商品をお買い上げの方へ、ブランドの純正ギフトボックスを無料でサービスいたします。大切な方へのプレゼントをお探しの際は、クリスマスシーズン限定のこの機会をぜひご利用ください。



開催概要







開催期間:2023年11月1日(水)~12月25日(月)

開催店舗:ブリティッシュメイド全店(オンラインショップ含む)

https://www.british-made.jp/shoplist



*オンラインショップでご購入の際は、各商品ページ内にある「ギフトボックスのご案内」から「カートに入れる」ボタンをクリックしてご購入ください。(商品ページ内でご案内が無い商品は、ギフトボックス対象外となります)

*ジョンストンズ オブ エルガンのギフトボックスにつきまして

新ブランドロゴのギフトボックスは、旧ブランドロゴのギフトボックスとの種類を分けての在庫保管になっていないため、発送の際に選別しての梱包ができかねます。予めご了承ください。

*グレンロイヤル、ジョンストンズ オブ エルガン以外の商品につきましては、ブリティッシュメイドのオリジナルラッピングにてお包みいたします。(無料)



ジョンストンズ オブ エルガン おすすめギフト商品



WA56 大判ストール(カシミヤ) ¥75,900(税込)



ジョンストンズ オブ エルガンを代表するWA56 大判カシミヤストール。

ぐるりと首元に巻けば秋冬ならではの季節感溢れるボリューム感を装え、肌寒い秋口、春先は羽織ものとして、デスクワークや自宅ではブランケットのような使い方も可能。寒い冬場から春先にかけて活躍する万能アイテムです。



商品URL

タータン:https://www.british-made.jp/c/brands/JOE902800000

プレーン:https://www.british-made.jp/c/brands/JOE90280000000





WA57 中判スカーフ(カシミヤ) ¥46,200(税込)



程よくボリュームがあるWA57 中判カシミヤストール。

様々な巻き方のアレンジを楽しめるちょうど良いサイズ感が魅力的です。男女問わず着用しやすい万能サイズです。



商品URL

タータン:https://www.british-made.jp/c/brands/JOE90460000000C

プレーン:https://www.british-made.jp/c/brands/JOE90460000000





HAY1001 ジャージーグローブ(カシミヤ)(MEN) ¥15,400(税込)



ふっくらと暖かく、気持ちの良い着け心地のカシミヤグローブ。プレーンなデザインで様々なスタイリングに取り入れ易いアイテムです。シンプルだからこそカシミヤの柔らかさ、暖かさが実感できます。



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/johnstons/JOE90120000000



ジョンストンズ オブ エルガン 全ラインアップ

https://www.british-made.jp/c/brands/johnstons





グレンロイヤル おすすめギフト商品



マネークリップ(小銭入れ付) ¥36,300(税込)



グレンロイヤルの中でも、不動の人気を誇る小銭入れ付マネークリップ。約1.5cmという薄マチでありながらカードポケットと小銭入れを備えたオールインワンタイプの財布です。



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/gd476





ポケットシューホーン ¥13,200(税込)



ポケットに収まる小さなサイズ感の靴べら(シューホーン)。携帯しやすいサイズ感のため外出時にも持ち運びしやすく、靴を脱ぎ履きする様々なシーンで活躍してくれます。



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/gd758





ハーネスベルト ¥25,300(税込)



グレンロイヤルの中でも、最もドレススタイルに適したベルト。シルバーバックルの控えめな装飾感で、オンスタイルにマッチしてくれます。端正なルックスながら、素材がブライドルレザーに加えてステッチありの仕様、また、ベルト幅2.9cmと程よい存在感があるため、タックインスタイルと合わせたオフの格上げ役としてもおすすめです。



商品URL

https://www.british-made.jp/c/brands/gd795



グレンロイヤル 全ラインアップ

https://www.british-made.jp/c/brands/glenroyal



ブリティッシュメイドのギフト特設ページ







ブリティッシュメイド公式オンラインショップでは2023年のクリスマスギフト特集ページを公開しております。ブランド、金額別、贈る相手など様々なシチュエーションから探せるページとなっています。大切な家族やパートナー、頑張った自分自身に。ギフト選びの参考にぜひご利用ください。



URL:https://www.british-made.jp/bm-gift





■ Johnstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)

1797年、スコットランド北東に位置するエルガンで創業した老舗ブランド「ジョンストンズ オブ エルガン」。200年以上にわたってジョンストン家とハリソン家のファミリーが経営に携わり、カシミヤやビキューナ、メリノウール、ラムズウールなどの 高級素材を使った生地、スカーフ、ホームファーニシングなどを作り続けています。

現在でも原毛の厳選から紡績、ウィービング(機織)、ニッティングまで一貫して自社工場で手掛ける英国内唯一のブランド。1840年代より続くタータンチェックは、モダンブリティッシュのスタイルアイコンとして世界中の淑女や紳士に愛され続けています。



Johnstons of Elgin Website

https://johnstons.jp/



Johnstons of Elgin Instagram

https://www.instagram.com/johnstonsofelgin.jp/



■ GLENROYAL(グレンロイヤル)

1979年スコットランドの中西部エア・シャーで創業。ブランドの最大の特徴は高品質なブライドルレザーを使った革小物である。 ベジタブル・タンニングによって、長い時間をかけ、蜜蝋ワックスや牛脂をじっくりと染み込ませて仕上げられる革は、もともと馬具にも使われていたものであり、屈強で耐久性に優れるだけでなく、自然な光沢が美しいのも特徴。ハンドメイドで作られた質の高いレザー製品は、経年変化が楽しめるのも魅力の一つ。



GLENROYAL Website

https://glenroyal.jp/



GLENROYAL Instagram

https://www.instagram.com/glenroyal1979/



