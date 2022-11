[株式会社 ノーウェア]





長年タッグを組んでいるBAPE(R)とメディコム・トイが、今回は世代を超えて愛され続けるキャラクター「ペコちゃん」をパートナーに迎えます。



BAPE(R) X FUJIYA ABC CAMO

PEKO BE@RBRICK 100%&400%

COLOR: BLUE, GREEN, PINK

¥16,500- (税込)



BAPE(R) X FUJIYA

ABC CAMO PEKO BE@RBRICK 1000%

COLOR: BLUE, GREEN, PINK

¥85,800- (税込)



BAPE(R) X FUJIYA

ABC CAMO PEKO SOFUBI

COLOR: BLUE, GREEN, PINK

¥16,500- (税込)



そして今回は初となる、ソフビが登場します。こちらも3色展開となっており、シュールながらも懐かしさを感じさせる逸品となっております。

BAPE.COMA BATHING APE(R)正規取り扱い店舗、BAPE.COM WEB STOREおよび東京コミコン 2022会場にて2022年11月26日(土)発売開始。



@FUJIYA BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION.

All rights reserved.



BAPE.COM URL

https://bape.com/pages/fujiya-bearbrick



Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/

Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/

Twitter: @BAPEOFFICIAL https://twitter.com/

LINE: @bape https://lin.ee/fyR97p7



お問い合わせ先 / For more information : BAPEXCLUSIVE™️ AOYAMA

Tel: 03-3407-2145



プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries マーケティング部/ Marketing Department

Tel: 03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



