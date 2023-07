[IHGホテルズ&リゾーツ/IHG・ANA・ホテルズグループジャパン]

・2023年6月30日、リーガロイヤルホテル(大阪)がIHGホテルズ&リゾーツのシステムに加盟し、IHGで国内最大となる、大阪で7番目のホテルが誕生しました。



・IHGの公式ウェブサイト www.ihg.com/Japan でリーガロイヤルホテル(大阪)をご予約いただけるほか、IHG の会員組織「IHGワンリワーズ」の特典もご利用いただけるようになりました。



・リーガロイヤルホテル(大阪)は、皇族、外国高官、国内外のセレブリティやVIPゲストから愛されている、大阪で最も由緒あるホテルのひとつです。



・そのホテルが大規模改装を経て日本初のヴィニェット コレクションに生まれ変わる姿を示す完成予想図が本日公開されました。









IHGホテルズ&リゾーツ(本社:英国、日本:東京都港区、代表:国内運営会社 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO、IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター アビジェイ・サンディリア)は、2023年6月30日にリーガロイヤルホテル(大阪)がIHGホテルズ&リゾーツのシステムに正式に加わり、IHGの公式ウェブサイト www.ihg.com/Japan からの宿泊予約、ならびに当ホテルでIHG のホテル会員組織「IHGワンリワーズ」の利用が可能になったことを発表しました。



現時点ではホテルのブランド名やゲスト体験に変更はありませんが、2023年に大規模改装に着手し、2025年にリーガロイヤルホテル(大阪) ヴィニェット コレクションとしてリブランド開業する予定です。



IHGは、不動産所有者であるベントール・グリーンオーク株式会社 (BGO)および株式会社ロイヤルホテルと緊密に連携し、関係者全員が協力しながら、リーガロイヤルホテル(大阪)が大切に培ってきた要素やレガシーを守ってまいります。本日公開された完成予想図は、約135億円の改装費用を投じて日本初のヴィニェット コレクションに生まれ変わるホテルのイメージを示しています。



大阪の中心地・堂島川の中州にある中之島という素晴らしいロケーションにあり、 87 年以上の歴史を誇るリーガロイヤルホテル(大阪)は、皇族、外国高官、国内外のセレブリティやVIPゲストに愛されてきた由緒ある大規模ホテルです。計1,039 室の客室のほか、18 のレストラン&バー、56 の宴会場、会議室、婚礼施設、プール、フィットネスセンター、小売店などを擁しています。



リーガロイヤルホテル(大阪) チーフ オペレーションズ オフィサー 十楚晃昌は次のように述べています。「リーガロイヤルホテル(大阪)は、IHGホテルズ&リゾーツ ファミリーの一員となり、宿泊予約システムで繋がることができました。これを実現するためにご尽力くださった全ての皆様に心から感謝申し上げます。大阪・関西万博をはじめとする様々な観光イベントを控え、大阪は今後もデスティネーションとして成長し進化し続けてまいります。2025年、ヴィニェット コレクションブランドとしての新たな船出を誇りに思うとともに、国内外からの新しいお客様とリピーターのお客様をお迎えすることを楽しみにしています。」



IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター およびIHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEOのアビジェイ・サンディリアは次のように述べています。「リーガロイヤルホテル(大阪)をIHGファミリーに迎えることを大変光栄に思います。 リーガロイヤルホテル(大阪)はおそらく大阪で最も有名なホテルであり、IHG のグループホテルとしては大阪で 7 軒目、国内で最大のホテルとなります。 IHG を信頼し、数年後に迎える日本初のヴィニェット コレクション誕生にあたって素晴らしいプラットフォームを提供してくださった株式会社ロイヤルホテルと ベントール・グリーンオーク株式会社 (BGO)に心より感謝しています。これを機に、IHGの企業理念である”True Hospitality for Good”をお客様にお届けしていくことを嬉しく思います。」



株式会社ロイヤルホテル 代表取締役社長 植田文一氏は次のように述べています。「リーガロイヤルホテル(大阪)がIHGシステムに加わったことを大変嬉しく思うと共に、ヴィニェット コレクション ブランドのもとに改装し、再構築できることに喜びを感じています。ヴィニェット コレクションは、加盟ホテルのオリジナリティとアイデンティティを大切にするラグジュアリーブランドです。 当ホテルは、その歴史的資産と、大阪のランドマークとして培ってきたアイデンティティを維持してまいります。今後は国際的なラグジュアリーホテルとしてMICEイベントへの来場者などをゲストとしてお迎えするとともに、IHGの世界的なネットワークとノウハウを活用しながら、既存のお客様に加えてIHGのシステムを通した新規ゲストをお迎えしてまいります。 皆さまがこれからも当ホテルを再訪してくださることを心よりお待ちしております。」



ベントール・グリーンオーク株式会社 代表取締役社長 ダニエル・クリーブス氏は、次のように述べています。「IHG ホテルズ&リゾーツならびに株式会社ロイヤルホテルと緊密に連携できることを大変光栄に思います。 私たちは、BGO の資金力、IHGが誇る世界規模のネットワーク、そしてロイヤルホテルの歴史と伝統という資産を有する卓越したチームとなります。IHGが日本初となるヴィニェット コレクションにリーガロイヤルホテル(大阪)を選んだことを嬉しく思います。」



ヴィニェット コレクション は 、2021年に誕生したIHG のラグジュアリー&ライフスタイル ホテルコレクション ブランドです。アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、米国で6軒のホテルを開業しており、開業予定を含めると世界に21軒のホテルを展開しています。さらに、今後10年間で100軒以上の展開を目指しています。



ヴィニェット コレクションの各ホテルは、それぞれが独自の特徴を持ち、独自の展望とストーリーを持っています。一方で、「旅を通して世界の人々やコミュニティに貢献する」というビジョンを共有し、IHGが社会的責任として取り組んでいる”Journey to Tomorrow”のもと、各ホテルがそれぞれ地域コミュニティに貢献しています。各ホテルが無償で取り組んでいる様々な活動は、地域からの期待や繋がりを創出するとともに、環境に配慮した旅行体験を求める人々の需要にも応えます。



独立系ホテルや小規模チェーンのオーナーは、世界のホテル業界をリードするIHG のような企業ブランドの規模、専門知識、投資から恩恵を受ける機会にますます魅力を感じています。IHG のヴィニェット コレクションに加盟することによって、ホテルオーナーは、世界有数の収益を獲得する機会、ゲスト予約システムへのアクセス、ラグジュアリー&ライフスタイルホテル運営の専門知識、会員組織「IHGワンリワーズ」の活用、調達コストの削減など、ビジネス拡大に向けた機会を素早く享受することができます。これら全てが高額な初期費用なしで実現し、各ホテルはその独特のアイデンティティを維持できるのです。



大阪は、長きにわたり東京に次いで日本で二番目のホテル市場であり、パンデミック以前の大阪のラグジュアリーホテルは高い稼働率で推移してきました。インバウンド宿泊者数は2012年から2017年の間に3倍以上に急増し、東京を上回る勢いで成長していました。 インバウンド需要が回復するなか、2025年「大阪・関西万博」の開催を控え、大阪はビジネスとレジャーの両方の側面で非常に明るいポテンシャルを持つデスティネーションと言えます。



IHGは現在、日本市場においてかつてない成長の時期にあり、近年ではvoco、キンプトン、リージェント、ホリデイ・インエクスプレスといったブランドの日本初参入(再投入)を果たしてきました。そして今回、ラグジュアリーブランド「ヴィニェット コレクション」が加わることになります。IHGは今後も更にビジネス展開に注力し、日本におけるポートフォリオの拡大を目指してまいります。



ヴィニェット コレクション 公式ウェブサイト(日本語):

https://www.ihg.com/vignettecollection/hotels/jp/ja/reservation



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の18ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,900軒超のホテルが開発中となっています。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: vocoホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの

ホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。



日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2023年5月31日現在、7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、45ホテル、12,000室超を展開しています。今後もホテルインディゴ東京渋谷、リーガロイヤルホテル(大阪) ヴィニェット コレクション、リージェント京都などの開業を予定しており、日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。



IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: https://www.ihg.com/Japan



