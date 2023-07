[大日本印刷株式会社]

「ミラノデザインウィーク」で100社を超えるインテリアブランドを取材した調査結果等を紹介



大日本印刷株式会社(DNP)は、8月2日(水)・3日(木)に、世界のインテリアスタイルのトレンドや、家具・キッチン等を彩る「カラー・素材(マテリアル)・仕上げ(フィニッシュ)」(CMF)の最新動向などを紹介するオンラインセミナー「Global Interior Trend 2023 from Milano Design Week」を開催します。





DNPは20年以上にわたり、世界最大級のインテリア・デザインイベント「ミラノデザインウィーク」を調査しています。今回のセミナーでは、この調査の中で100社を超えるインテリアブランドに行った取材に基づき、DNP独自の視点で分析したトレンドや、インテリア・コーディネートにおける素材・カラーのポイントなどを紹介します。また、今年5月にロンドンで開催された「Clerkenwell Design Week 2023」など、ミラノデザインウィーク以外の海外展示会についての速報も紹介する予定です。







【オンラインセミナー「Global Interior Trend 2023 from Milano Design Week」の概要】

DNPは、家具・キッチン等を彩る「カラー・素材(マテリアル)・仕上げ(フィニッシュ)」(CMF)に着目して、膨大なデータを収集しています。今回のセミナーでは、この長年にわたる定点観察データと照合して、今後の方向性などを分析した成果を紹介します。また、ライフスタイルのトレンドと結び付けたコーディネートのポイントを紹介するほか、CMFの動向については、50社以上の家具ブランドを調査・分析した成果について、グラフ等を用いて分かりやすく解説します。

○オンライン配信日時 : 2023年8月2日(水)16:00-17:30、8月3日(木)16:00-17:30(両日とも同じ内容のセミナーです)

○配信形式 : Microsoft Teams ライブイベント

○参加費用 : 4,000円(税込)/各回

○申込みサイトURL : https://www.dnp.co.jp/biz/eventseminar/seminar/20169393_1595.html



【ミラノデザインウィークに対するDNPの取り組みについて】

DNPは、長年にわたって「ミラノデザインウィーク」の調査を行い、その分析結果を自社の製品・サービス開発に活用するほか、セミナーやコラム*1などを通して広く発信しています。

2019年には「ミラノデザインウィーク」に出展もしています。「Patterns as Time」というコンセプトを掲げ、失われつつある地球の生物や資源、日本の伝統などを未来へつなぐため、膨大なデータを蓄積・活用していくDNPの取り組みをインスタレーションのアートワークで表現しました。DNPのデザインチームが気鋭のクリエイターと協働し、そのコンセプトを具現化するため、DNP独自の「P&I(印刷と情報)」の多様な強みを活かして新しい価値を提供し続けるDNPの姿を世界に発信しました。



【今後の展開】

DNPは長年、生活空間関連の事業*2において、さまざまな分野で活躍するクリエイターや設計者等とコラボレーションし、確かな技術と優れたデザイン開発力を活かして、それぞれのコンセプトや要望を具現化してきました。DNPはこれからも、より豊かでより快適な未来の空間の創造を目指し、社会や人々のニーズを先取りして、デザイン性にも優れ、新しい価値を提供する製品を世界に発信していきます。



*1 DNPの「欧州家具2021 新作レポート」はこちら → https://www.dnp.co.jp/biz/column/detail/10162238_2781.html

*2 DNPの生活空間関連事業についてはこちら → https://livingspace.dnp.co.jp/

