選手たちが実際に試合で身に纏ったホームユニフォームをサイン入りでお届け



地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年1月18日(水)より伊賀FCくノ一三重 2022SEASON THANKSオークションを開催いたします。











ファン、サポーターの皆さまへの今シーズンの感謝の想いを込めて開催



なでしこリーグ所属の女子サッカーチーム「伊賀FCくノ一三重」は、なでしこリーグ1部連覇を掲げて今シーズンに挑み、惜しくもあと一歩力及ばず2位という結果になりました。目標達成が叶わず悔しい結果となりましたが、チームスローガン『前進』を体現し、常にゴールを目指し攻守においてアグレッシブさを前面に出したスタイルで選手たちは闘いました。

この度、今シーズンを最後まで共に闘い、応援してくださったファン、サポーターの皆さまへの感謝の想いを込めて、HATTRICKにて伊賀FCくノ一三重 2022SEASON THANKSオークションを開催いたします。今回、出品するアイテムは、実際に選手たちが身に纏って闘ったホームユニフォームに直筆サインを入れてお届けいたします。なお、収益はいつも応援してくださるホームタウン地域への恩返しや福祉施設への寄付、巡回スクール用のゴール購入費など地域のすべての皆さまとの繋がりをより感じられる活動費に活用するとともに、将来的なWEリーグ参入に向けたチームの強化費にも活用いたします。





伊賀FCくノ一三重 2022SEASON THANKSオークション 概要



開催期間:2023年1月18日(水)20:00~2023年1月22日(日)22:00

出品商品:伊賀FCくノ一三重 ホームユニフォーム(実使用・直筆サイン入り)

出品選手:竹下奏彩選手、常田菜那選手、秦美結選手、西林里恵選手、島野美央選手、常田麻友選手、森仁美選手、三橋明香選手、作間琴莉選手、小川志保選手、宮迫たまみ選手、片山真鞠選手、渡邊凜選手、藤田涼加選手、藤田桃加選手、江頭一花選手、山崎愛海選手、川崎咲耶選手、佐々木葵選手、坂元茉耶選手、中垣虹衣碧選手、原田結奈選手、村上夏奈選手、瀬米川愛梨選手、下條彩選手、山下沙耶香選手、藤田理子選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/792

※詳細はオークションページよりご確認ください





HATTRICKについて



『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス28階

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。



