1969年にアメリカ・サンフランシスコで創業以来、世界的なカジュアルファッションブランドとして、常にモダンなアメリカンカジュアルを提案し続けるGap(ギャップ)。



Gapは、2022年HOLIDAYグローバルキャンペーン「LIFE IN COLOR」をコンセプトに掲げ、大切な人と過ごすホリデーシーズンに、家族や友人との温もりを感じるハッピーでオプティミスティックなコレクションの魅力を発信していきます。



日本でも、INDIVIDUALS(個性)を進化し続ける3組のファミリーを起用し、レインボーやネオンカラーなど、家族みんなで着用できるHOLIDAYならではの彩り豊かなアイテムを纏い、Gapの掲げるモダンアメリカンオプティミズムを表現しています。本キャンペーンは11月1日(火)以降、全国のGapストア、Gap公式オンラインストア、ソーシャルアカウント、デジタルメディアで、出演者それぞれのINDIVIDUALS(個性)を投影したヴィジュアルが随時公開されます。



キャストには、2007年のグローバルキャンペーン以来の共演となるモデルの冨永愛さんと、今年の秋にモデルデビューしたばかりの章胤さん親子。長男のEITO君と初共演となる元K-1世界チャンピオンの魔裟斗さんと矢沢心さんファミリー、モデルでありデザイナーとしても活躍している辻元舞さんファミリーの3組が登場します。







ヴィジュアルはフォトグラファーのLeslie Kee(レスリー・キー)が撮り下ろし、モデルとしての表情やポージングだけでなく、優しい母としての顔や温かく包み込む父の顔など、家族と過ごすときにしか引き出せない家族とのショットにも注目です。



出演者の着用アイテムは、11月が「STEP INTO THE BRIGHT」をテーマに、Gapを象徴するカラフルなストライプセーターやネオンカラーのフリース、ホリデー感溢れるチェック柄を取り入れたハッピームードたっぷりの華やかなスタイリングを披露。12月は、「PASS THE JOY FORWARD」をテーマに、メタリックのダウンやニュートラルカラーのシェルパアイテムを纏った、着心地が良くスタイリッシュな着こなしを提案します。



今回の出演にあたり冨永愛さんは、「今回は15年前にニューヨークで撮影したグローバルキャンペーン以来だったので、今日の撮影は凄く楽しみにしていました。Gapとはそれ以来長いお付き合いですし、今回息子との共演も楽しかったです」とコメント。



魔裟斗さんと矢沢心さんは、「子どもたちがGapを愛用していて、Gapのキャンペーンに家族で出演することは、息子にとっても私たち家族にとっても良い思い出になると感じて出演させていただきました。カラフルで定番のデザインも流行りとか関係なくずっと着用できるところも魅力だと思います。」



辻元舞さんは、「なじみのあるGapで、家族みんなで撮影できるのをとても楽しみにしていました。Gapはサイズ展開やカラー展開が豊富なので、必ずその人に合うアイテムが見つかるブランドだと思います。世代を問わず誰でも着られるのが魅力ですよね」とコメントしています。



出演者が着用しているカラフルなセーターやフリース、メタリックやニュートラルカラーのダウンなどファミリーそれぞれの個性を投影したホリデー感溢れるスタイリングは必見です。



本キャンペーンは、Gap Japanのソーシャルアカウントやデジタルで公開されます。@gap_jp @gapkids_jpをフォローし、ぜひご覧ください。



Gap公式オンラインストア HOLIDAY22キャンペーン 特設ページ

https://www.gap.co.jp/browse/category.do?cid=3011427



HOLIDAY22キャンペーン動画

総集編YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=kzOH2Nt_74A

冨永愛ver. YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=9Yd-53vNBSE







キャストについて

冨永愛(モデル)

17歳でNYコレクションにてデビューし、一躍話題となる。以後、世界の第一線でトップモデルとして活躍。モデルの他、テレビ、ラジオ、イベントのパーソナリティ、俳優など様々な分野にも精力的に挑戦。日本人として唯一無二のキャリアを持つスーパーモデルとして、チャリティ・社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外に伝える活動など、その活躍の場をクリエイティブに広げている。公益財団法人ジョイセフ アンバサダー、エシカルライフスタイルSDGs アンバサダー(消費者庁)、ITOCHU SDGs STUDIO エバンジェリスト。



冨永 章胤(モデル)

17歳。9月にモデルデビュー。今後はモデルや俳優業への挑戦も視野に入れて活動する。自身のYouTubeチャンネル「冨永章胤ch」も配信をスタートした。



魔裟斗(元 K-1世界チャンピオン)

長男 EITO君

1997年キックボクシングデビューし、2003年と2008年にk-1 world max世界王者になる。2009年大晦日を最後に63戦55勝6敗2分の戦績で引退し、現在格闘技解説、タレント活動、講演活動に加え、最近ではYouTubeや、多くの企業広告出演など広い分野で活躍中。妻である女優矢沢心さんの間に生まれた二人の女の子と男の子の3児の父として育活中。



矢沢心(女優)

1997年に映画でデビュー。女優、タレントとして幅広く活躍する他、プロテクトスキンボディバーム「LE MERA」のプロデュースも手がける。2012年に長女、2014年に次女、2019年に長男を出産。



辻元 舞(モデル・デザイナー)

夫 / 長男 / 次男

ビューティ誌からファッション、テレビやYouTubeなどなど多方面で活躍中の人気モデル。プライベートでは二人の男の子ママ。

インスタグラム:@mai_tsujimoto YouTube:Mai Fam TV













Gapについて @gap and @gapkids

Gapはモダンなアメリカンスタイルのオーソリティです。1969年、サンフランシスコで生まれたGapはデニムやカーキに根づいた伝統を元に進化してきました。現在、Gapのデニムやカーキは水の使用量を従来のウォッシュ工程と比較して20%削減するWashwellというGapの節水プログラムを通じて生産されています。Gapではウィメンズ、メンズ のアパレルとアクセサリー、Gap Teen、GapKids、babyGap、Gap Maternity、GapBody、GapFit、Yeezy Gap、Gap Home といったコレクションを展開しています。オンライン、世界中の直営店、フランチャイズ店を通じてお客さまとつながり、また、価格重視のカスタマーに向けてはGap OutletとGap Factory Storeのために特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gap Inc. はGap、Banana Republic、Old Navy、Athleta、を傘下に持つ世界有数の専門小売企業、Gap Inc. (NYSE: GPS)の社名を冠したブランドです。

詳しくは、www.gapinc.comをご覧ください。







