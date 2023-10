[渡辺産業株式会社]

1797年スコットランドで創業し、カシミヤをはじめとした高級素材を扱う老舗ブランド、Johnstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)の2023年秋冬ルックブックを、日本公式ブランドサイトにて公開いたしました。







200年を超える織物業の伝統と専門技術を持ち、最高品質の天然素材を使用した卓越したクラフトマンシップから、色褪せることのない美しさを持つ製品を生み出し続けているジョンストンズ オブ エルガンの2023年秋冬ルックブックを、日本公式ブランドサイトで公開いたしました。



WOMEN’S LOOKBOOK

















MEN’S LOOKBOOK

















Johnstons of Elgin 2023 AUTUMN / WINTER

WOMEN’S LOOKBOOK

MEN’S LOOKBOOK

Johnstons of Elgin 2023AW IMAGE MOVIE







■ Johnstons of Elgin(ジョンストンズ オブ エルガン)

1797年、スコットランド北東に位置するエルガンで創業した老舗ブランド「ジョンストンズ オブ エルガン」。200年以上にわたってジョンストン家とハリソン家のファミリーが経営に携わり、カシミヤやビキューナ、メリノウール、ラムズウールなどの 高級素材を使った生地、スカーフ、ホームファーニシングなどを作り続けています。

現在でも原毛の厳選から紡績、ウィービング(機織)、ニッティングまで一貫して自社工場で手掛ける英国内唯一のブランド。1840年代より続くタータンチェックは、モダンブリティッシュのスタイルアイコンとして世界中の淑女や紳士に愛され続けています。



