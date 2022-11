[株式会社 ノーウェア]













誕生から10周年を迎えたA BATHING APE(R)︎のヤングライン「AAPE by *A BATHING APE(R)︎」。

そんなAAPEが日本のストリートブランドの「9090(ナインティナインティ)」とタッグを組みます。

90年代の原宿の世界観とヒップホップカルチャーをミックスし、両ブランドらしくアップデートしたデザインで、計8型のアパレルコレクションを展開。

2022年11月18日(金)より、AAPE.jp、AAPE正規取扱店舗、YZ store 9090、9090sotre Official APP

にて発売。

商品詳細はaape.jpをご確認お願いいたします。



AAPE.JP NEWS PAGE

https://aape.jp/topics/9090/



Instagram: @aapestore

Facebook: www.facebook.com/AAPE.STORE

Twitter: @AAPE_OFFICIAL



プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel: 03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.



