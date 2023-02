[有限会社三景スタジオ]

記念日をお祝いする、ケーキをモチーフにした新アルバムがPalette+plusにて2月4日販売が決定。



北海道札幌市西区にあるPalette Plus 札幌西店にお子様の記念をお祝いする新しい形のアルバムが登場。



お子様の"いま"をありのまま未来へ届けるお手伝いがしたい。

未来のお子様やご家族様も喜んでくれるものをつくりたい。

そんなコンセプトから発想を得た、それぞれのご家族様の記念日をよりお楽しみいただける【アニバーサリーアルバム】です。









Palette Plus 札幌西店に、新しいコンセプトのアルバムが登場。











2023/2/4(Sat)、Palette+plus札幌西店(本社/有限会社 三景スタジオ)でお子様の成長をお祝いし記念日が更に特別な日になる、"アニバーサリー専用"アルバムの発売が決定しました。



【詳細はこちら】

https://www.studio-palette.com/nishi_info/all/242902.html











表紙と裏表紙含めて全4ページ。

中ページにはお子様の写真の切り抜きと共に、現在の身長、好きな食べ物やキャラクター、歌を入れることができるデザインになっています。

大きくなってお子様と一緒に見て、こんなのが好きだったね、と家族でお話が広がるような内容です。









また、裏表紙にはご両親様からお子様への大切なメッセージを残すようにし、

直筆の文字そのままで印字いたします。

この世界にたった1つしかない、オーダーメイド感のある特別な仕上がりです。



未来のお子様へ贈る、いまのご両親様の気持ちを書いていただいたり

いまのお子様が読めるようにひらがなで書き、お子様と一緒に楽しんでいただけます。







記念日をずっと大切にしていただくために、私たちにできることを考えました





記念の節目でご利用いただいているフォトスタジオとして、

お子様の”いま”の姿をしっかり残したい、という思いがあります。



私たちは今を未来へ、写真で届けるお手伝いをさせていただいておりますが

たくさんのご家族様と触れ合う中で写真だけでは伝えきれないそれぞれのご家族、お子様の”いま”があると感じています





毎日振り返る余裕がないほど忙しく過ごしているご家族様へ、

お子様の”いま”をありのまま未来へ届けるお手伝いがしたい。

未来のお子様やご家族様も喜んでくれるものをつくりたい。

そんなグッズをお届けしたいというコンセプトから、今回の新デザインができました







【アニバーサリーアルバム】

発売日:2023/2/4(Sat)

取り扱い店舗:Palette+Plus 札幌西店

販売価格:1冊¥13,200(税込)

ページ数:4ページ



百日、ハーフバースデー、1歳、七五三、入学、お誕生日記念など様々なシーンでご利用いただけます。



※Palette Plus 札幌西店のみの限定取扱商品となっております





【店舗情報】

■Palette+Plus 札幌西店

北海道札幌市西区西野4条5丁目1−17

TEL/011-213-8322

https://www.instagram.com/palette_sapporonishi/



