[シックスティーパーセント]

日本で話題のストリートブランドを取り扱い、自身のブランドもラッパーやアーティスト等が数多く着用する今注目のアパレルストア「Supplier」から、A FEW GOOD KIDSの出品を開始



チャイニーズヒップホップを代表するグループ「Higher Brothers」(ハイヤーブラザー)のリーダーである<Masiwei>と中国発ブランド「DONCARE」とのコラボレーションブランドとして展開され日本でも知名度が高い「A FEW GOOD KIDS」の取り扱いを、アジアから1200ブランド以上が集うオンラインストア「60%」(シックスティーパーセント)で販売開始。販売はラッパーや日本アーティスト等が数多く着用するアパレルストア「Supplier」から出品される。





アジア10カ国から1200以上のブランドが出店するオンラインストア「60%」(シックスティーパーセント)が、中国を代表するストリートウェアブランド「A FEW GOOD KIDS」(ア フュー グッド キッズ)の取り扱いを開始。ラッパーやDJなど数多くのアーティストらから人気を集めるセレクトストア「Supplier」の出店に合わせて販売が実施される。



販売URLはこちら:https://www.sixty-percent.com/collections/supplier-s?sortType=LATEST







■SUPPLIER|サプライヤー

SUPPLIER|サプライヤーは、日本で誕生したインターナショナルなストリートブランドを取り扱うセレクトショップ。日本のストリートファッションシーンを牽引する人気を得ている。ユースカルチャーのシンボルとしても名高い世界的ブランド「PLAYBOY」とのコラボなども行っており、国内外問わず多くの著名人やアーティストからも支持を得ている。2023年から60%(シックスティーパーセント)で販売が開始された。



▶︎公式サイト:https://www.sixty-percent.com/collections/supplier-s?sortType=LATEST

▶︎Instagram : https://www.instagram.com/supplier_official/?hl=ja



出店ブランド:A FEW GOOD KIDS |ア フュー グッド キッズ

▶︎公式サイト:https://www.sixty-percent.com/collections/a-few-good-kids-v?sortType=LATEST

▶︎Instagram : https://www.instagram.com/afgk_official/?hl=ja



■60%|シックスティーパーセント)

60%(シックスティーパーセント)は韓国や台湾をはじめとするアジア10カ国から厳選されたアジア拠点のストリートブランドのみを取り揃えたオンラインセレクトストア。「アジアンストリート」を提唱するオンラインストアとして展開し、現在約1200以上の日本未上陸ブランドを取り扱う。世界各国のコレクションに参加しているブランドや、各アジア諸国で人気を博すブランドが集まっている。



▶公式サイト:https://www.sixty-percent.com/

▶Instagram:https://www.instagram.com/sixtypercent_official/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-15:16)