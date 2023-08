[串カツ田中ホールディングス]

~12月より始動のSEASON2に向けて新たにスポンサー様を募集~



株式会社串カツ田中ホールディングス(本社:東京都品川区東五反田、代表取締役社長:坂本 壽男)は、2023年5月30日(火)より串カツ田中が設立した新人事制度である「KTリーグ」で、各店を応援してくださるスポンサー企業様を6月より募集しておりました。この度、7企業様とのご契約が締結され、9月よりスポンサー契約が開始となりますことをご報告いたします。

また、12月より始動する「SEASON2」にあわせ、新たにスポンサーとなってくださる企業様の募集を開始いたします。

※KTリーグについてはこちらをご確認ください。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000396.000027839.html









【各店舗のスポンサー企業様ご紹介】





各店舗のスポンサー企業様は以下となります。店舗の従業員がスポンサー企業様のロゴ入りユニフォームを着用して営業します



■船橋店

アイエスジー株式会社 様(Aプラン)

https://www.isgnet.jp/



■品川港南口店、西中島南方店

株式会社インフォマート 様(Aプラン)

https://corp.infomart.co.jp/





■鶯谷店

株式会社木嶋興業 様(Aプラン)

https://kijima-kaitai.co.jp/



■新宿3丁目店

株式会社タイミー 様(Aプラン)

https://corp.timee.co.jp/





■有楽町店

霈音ユリ 様(Aプラン)

http://heine-y.com/

株式会社インフォマート 様(Aプラン)

https://corp.infomart.co.jp/





■渋谷百軒店店

霈音ユリ 様(Aプラン)

http://heine-y.com/





■東五反田店

株式会社モバイルオーダーラボ 様(Bプラン)

https://mobileorder.co.jp/



■新橋駅前店

株式会社IVOO 様(Cプラン)

https://ivoo.co.jp/





【SEASON2(2023年12月~)に向けてのスポンサー企業様募集について】





串カツ田中は地域密着型店舗として、地域貢献や地域の皆様に永く愛される店舗作りを目指しています。12月よりSEASON2が始動するにあたり、各店のスポンサーとなってご支援いただき、店舗と共に地域活性化に向けて歩んでいただける団体・企業様を募集しております。

皆さまからのご支援は、店舗や従業員へ還元し、所得向上やスタッフの働きがいと笑顔へ繋げていきます。

※店舗スポンサー問い合わせはこちら

https://kushi-tanaka.com/ktleague/sponsor/



■店舗スポンサー特典について

ご契約の金額に応じたプランを3パターンご用意しております。



※スポンサー制度について

外食業界の在り方を発展させて従業員・お客様に還元するシステムを作ることで、KTリーグを社会的にも意義のある制度へと成長させるために、スポンサー制度を導入いたします。各店舗を地域密着型として考えることで、串カツ田中のファンを増やし、飲食業界を盛り上げていくことに全力を尽くします。これに賛同し、各店のスポンサーとなってご支援してくださる企業様を募集しています。





※各プランの契約期間は半年もしくは1年間となります。

※最短2か月後からのご契約が可能です(9月末までのお申し込みで最短12月より契約開始が可能)

※企業様からいただいたご支援の一部は、各店舗の従業員へ還元し所得向上やスタッフの働きがいと笑顔へ繋げていきます。

※スポンサーロゴ入りユニフォーム・前掛けイメージ



・スポンサー企業の従業員様限定 お会計11%OFF

・店内にスポンサーロゴ入りポスター掲示

・SNS/LPにて紹介



※お会計11%OFFクーポン イメージ



【KTリーグとは】





売上のみで順位を決めるのではなく、「おもてなしのプロ」として、世界一働きがいのある店舗・世界一笑顔があふれる店舗を目指し、飲食店の新たな価値を創造するための人事制度です。

串カツ田中の理念である「1人でも多くの笑顔を生む」を体現している店舗を決めるため、「To the top with a smile(笑顔で頂点へ)」をキャッチコピーとしています。



KTリーグに関わるお問い合わせ

kt-league@kushi-tanaka.co.jp





KTリーグ特設サイト

https://kushi-tanaka.com/ktleague/





KTリーグ公式Twitter

https://twitter.com/kt_league



【串カツ田中 2023年の営業スローガン】







串カツ田中は、2023年の営業スローガンとして「More fun More fan(もっと楽しく もっとファンに)」を掲げています。このスローガンはお客様、従業員の双方に向けられています。従業員が最高のおもてなしをしてお客様の笑顔を生み、お客様が店舗を応援してくださることでスタッフの働きがいと笑顔へと繋がると考えております。

今期の串カツ田中は“関わる人すべてが「もっと楽しくもっとファンになっていく」店作り”を目指していきます。



【株式会社串カツ田中ホールディングスについて】





設立:2002年3月20日 資本金:3億円 代表取締役社長:坂本 壽男

本社:東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容:飲食店の経営、FC開発

URL:https://kushi-tanaka.co.jp/

グループ会社:株式会社串カツ田中/株式会社セカンドアロー/TANAKA INTERNATIONAL INC./株式会社ジーティーデザイン

「串カツ田中」、「鳥と卵の専門店 鳥玉」、「タレ焼き肉と包み野菜の専門店 焼肉くるとん싸다」の飲食ブランドを展開。

2016年東証マザーズ市場上場。2019年東証一部上場。2022年4月に東証スタンダード市場へ移行。

2008年に東京都世田谷区に「串カツ田中」1店舗目をオープン。

2020年9月に横浜市港北区に「鳥と卵の専門店 鳥玉」の関東1店舗目をオープン。

同年6月にアメリカ ポートランドへ新業態「TANAKA」をオープン。

2022年3月に北浦和へ「タレ焼き肉と包み野菜の専門店 焼肉くるとん싸다」の1店舗目をオープン。

串カツ田中グループでは「どんな時代においても必要とされる会社・組織・人材になる」を企業理念としている。時代が激変するなか、串カツ田中で培ってきたチェーン店理論を活用し、時代のニーズに合わせて世の中に必要とされる企業・従業員と共に成長する企業を目指している。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-15:16)