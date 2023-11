[株式会社チョコレイト]

CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)によるキャラクターレーベル「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」(略称:CCL)は、アニメーション作家・たかだべあによるキャラクター「ラッコズ」とドラマ「うちの弁護士は手がかかる」(フジテレビ系 毎週金曜夜9時放送)がコラボレーションしたオリジナルグッズの発表とともに、コラボグッズを含む新商品を多数販売する期間限定イベント「RACCOS WINTER POP UP SHOP」を11月14日より東京・北千住マルイで出店することをお知らせいたします。







本イベントでは、たかだべあの描き下ろしイラストによる、ドラマ「うちの弁護士は手がかかる」とのコラボグッズ3種に加え、雪だるまなど冬らしいモチーフを用いた新アートをあしらったグッズ6種も販売いたします。また、11月18日には先着120組限定でラッコのこども・コラコと一緒に写真撮影ができる「コラコ来店イベント」を実施するほか、本イベント限定のノベルティなども登場いたします。



■「RACCOS WINTER POP UP SHOP」出店概要:

・出店期間:2023年11月14日(火)~2023年11月28日(火)

・出店場所:北千住マルイ 2F カレンダリウム(東京都足立区千住3丁目92)

・URL:https://raccos.com/news/337/



新商品一覧





■ドラマ「うちの弁護士は手がかかる」コラボグッズ:

フジテレビにて現在放送中で、ラッコズグッズも本編に登場しているドラマ「うちの弁護士は手がかかる」とのオリジナルコラボグッズを販売します。





ラッコズ×うちの弁護士は手がかかる

トレーディング缶バッジ(全6種) 550円



ラッコズ×うちの弁護士は手がかかる

トレーディングアクリルキーホルダー(全6種)880円



ラッコズ×うちの弁護士は手がかかる

Tシャツ(L・XLサイズ) 4,400円





■新アートグッズ:

マフラーを巻いたり、雪だるまに変身したりと、冬らしい装いのラッコズたちが登場する新アートをあしらった、ステッカーやアパレルなどのグッズを販売します。





クリアファイル(winter) 495円



ステッカーセット(winter) 550円



パーカー(winter) 5,940円



ハンカチ(winter) 660円



マルシェバッグ(winter) 1,100円



ロンT(winter) 3,850円





※表示価格は全て税込となります





■ノベルティについて:



イベント期間中に「POP UP NEXT」のX(旧Twitter)もしくはインスタグラムをフォローの上、対象商品を税込2,000円以上購入した方にオリジナルポストカード1枚をプレゼントいたします。





コラコ来店イベントについて





11月18日に、イベント会場にてラッコのこども「コラコ」が登場する撮影会を開催します。対象商品を税込3,000円以上購入した方から先着120組限定(各回30名)で配布する整理券をお持ちの方が参加可能となります。

※整理券の配布は当日10時より開始となります。





・開催日:2023年11月18日(土)

・開催場所:北千住マルイ 2F カレンダリウム

・登場時間:

1.11時00分~11時15分

2.13時00分~13時15分

3.15時00分~15時15分

4.17時00分~17時15分



※参加時間はお選びいただけません。あらかじめご了承ください。





「うちの弁護士は手がかかる」×ラッコズ コラボLINEスタンプ





フジテレビ金曜ドラマ「うちの弁護士は手がかかる」とラッコズがコラボしたオリジナルLINEスタンプを発売中です。登場人物である蔵前勉と天野杏の衣装を着た特別バージョンのコラコを描いたスタンプとなっています。



■「うちの弁護士は手がかかる」×ラッコズ LINE STORE内ページ:

https://store.line.me/stickershop/product/24572560/ja





「ラッコズ」について





■「ラッコズ」:



ゆかいでふしぎなラッコたち。楽しいこと、ぶったまげること、おったまげることがつぎつぎと起こります。

SNSでのアニメーション総再生数は5,000万回を超え、海外のファンからも支持されています。

公式サイト:https://raccos.com/

Twitter:https://twitter.com/raccosdesu

Instagram:https://www.instagram.com/raccosdesu





■「ラッコズ」作者 たかだべあ:



1994年生まれ。2016年LINEスタンプ「けたたましく動くクマ」が話題となりLINE Creators AWARDで新人賞を受賞。「けたくま」「ラッコズ」等、人気キャラクターを生み出しており、アニメーション、イラストレーション、音楽、グッズ制作など幅広く活動している。 LINE公式アカウントの登録者は約610万人、SNSの合計フォロワー数は約130万人、GIPHYではTop GIFs of 2021に選ばれview数は130億を超えている。

Twitter : https://twitter.com/takadabear





※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

