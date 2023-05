[株式会社A3]

株式会社A3は、TVアニメ『NARUTO』&『BORUTO』のPOP UP SHOPを開催。さらに新作グッズを発売いたしました。







TVアニメ『NARUTO』&『BORUTO』のPOP UP SHOPが、本日5月5日(金)からA3 Storeで開催! 描き下ろしイラストを使った新作グッズがたくさん登場しました!!



今回の描き下ろしイラストは“スカジャン”がテーマです。いろいろな模様のスカジャンでストリート感があふれ出るナルトやボルトたちは、カッコカワイすぎる……!



また新作グッズだけでなく、POP UP SHOPではグッズの購入特典もご用意しています。新作グッズと購入特典、そしてeeo Storeの通販情報などTVアニメ『NARUTO』&『BORUTO』のPOP UP SHOPの魅力をすべてご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!!



【開催情報】

開催期間:5月5日(金)~5月17日(水)

営業時間:11時00分~21時00分

場所:A3 Store(東京都豊島区東池袋1丁目50−35 P’PARCO 3F)

詳細:https://eeo.today/store/101/specialfeature/naruto-a3store



▼通販でのご注文はこちらから!▼

eeo Storeへ

https://eeo.today/store/101/title/83?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt409



TVアニメ『NARUTO』&『BORUTO』のPOP UP SHOPには全部で7アイテム31種のグッズが登場



【グッズ一覧】

缶バッジ(全8種)※ブラインド

アクリルカード(全8種)※ブラインド

キャラアクリルフィギュア(全8種)

プレミアム アクリルジオラマプレート(全2種)

キャンバスアート(全1種)

デカスマキャラスタンド(全2種)

PETANTシール(全2種)



缶バッジ(全8種)※ブラインド





※画像は一例です。

まずは定番グッズでもある缶バッジからご紹介!



缶バッジの大きさはおよそ65mmと、缶バッジの中では大きめのサイズを採用しています。キャラクターの上半身をクローズアップしたデザインなので、ナルトやボルトたちのクールな表情がより見やすくなっています♪



缶バッジの購入方法は全8種から1種が当たるブラインドの単品と、全種がそろうコンプリートBOXの2種。お好きな方をお選びください!



アクリルカード(全8種)※ブラインド





※画像は一例です。

アクリルカードはおよそ7cm×9cmというサイズ。手帳などにしまって持ち運びやすいので、ご自宅に並べて飾るほかにもお出かけ先に持って行き、いつでもどこでもナルトやボルトたちのイラストを堪能することも!



アクリルカードも缶バッジと同じく、ブラインドの単品とコンプリートBOXをご用意しています。「どのキャラクターが当たるのか楽しみたい!」という方は単品を、「全部欲しい!」という方はコンプリートBOXがオススメです!



キャラアクリルフィギュア(全8種)





※画像は一例です。

キャラアクリルフィギュアはおよそ縦15cm、横7cmのアクリル製スタンド。どこに置いても存在感のあるグッズですので、ご自宅に飾ったりお出かけ先で写真を撮ったりしてお楽しみください!



キャラアクリルフィギュアは、スカジャンを着たナルトやボルトたちの全身衣装をじっくり鑑賞できる嬉しい一品です。お好きなキャラクターの表情とともに、スカジャンのデザインにもご注目ください♪



プレミアム アクリルジオラマプレート(全2種)





およそ20cm×35cm以内のプレミアム アクリルジオラマプレートは、台座にパーツを差し込んで組み立てるグッズです。キャラクターとキャラクターの間に奥行きが生まれるので、ナルトやボルトたちがまるで目の前にいるかのような立体感を味わえます!



さらにキャラクター以外に背景のパーツも。背景も一緒に組み立てることで、よりストリート感がアップ♪



キャンバスアート(全1種)



キャンバスアートはおよそ縦22cm、横27cm。本物のキャンバス生地に、ナルトやボルトたちの描き下ろしイラストを描いた高級な雰囲気が漂うグッズです。



スカジャンを着たスタイリッシュなナルトやボルトたち8人のキャラクターを、ダイナミックなサイズで鑑賞してみませんか?



デカスマキャラスタンド(全2種)





新作グッズには、スマホライフを便利にしてくれるデカスマキャラスタンドも!

デカスマキャラスタンドは、スマホを立てかけて置くことのできるスマホスタンド。下部の差込口にケーブルを伸ばせば充電しながらでも動画を観たり、メッセージを送ったりすることができます♪



デカスマキャラスタンドは、およそ縦18cm、横14cm。“デカ”というだけあって大きめのサイズなので、スマホスタンドとして使うだけでなく、缶バッジを立てかけて飾るなどの使い方もオススメです!



PETANTシール(全2種)





新作グッズにはPETANTシールも登場です! PETANTシールは弱粘着仕様なので、一度貼ってもはがしやすく、もう一度貼りなおすこともできます。



スマホカバーに貼ったりパソコンに貼ったりして、『NARUTO』&『BORUTO』ライフを今よりももっと充実させてみましょう!



全部で11種類! グッズを購入して特典をゲットしよう!!



TVアニメ『NARUTO』&『BORUTO』のPOP UP SHOPではグッズを購入いただくと、特典として描き下ろしイラストを使用したナルトやボルトたちのポストカード(全11種)をプレゼント!



ポストカードは、TVアニメ『NARUTO』&『BORUTO』の新作グッズを含む関連商品を2,200円(税込)以上お買い上げごとに、ランダムで1枚お渡しします。

POP UP SHOPを訪れた記念としていかがでしょうか?



スカジャンがテーマの描き下ろしイラストを使用して、新作グッズが大集合したTVアニメ『NARUTO』&『BORUTO』のPOP UP SHOP。

A3 Store、またはeeo Storeでナルトやボルトたちのワイルド&キュートなグッズを、ぜひお迎えしてあげてください♪



(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ



