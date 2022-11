[株式会社 ノーウェア]





1970年より漫画を中心としたアニメ、ゲーム、映画のポップカルチャーの祭典として世界中で話題となっているコミコン。

最新のテクノロジーと最高のポップカルチャーを融合させた「シリコンバレーコミコン」をクローバルな祭典にするため、2016年12月に「東京コミコン 2016」が初開催。

第一回目の開催から毎年、海外の有名セレブリティが集結しポップカルチャーの祭典としてファンの心をくすぐり熱狂と感動を積み上げています。

そんな魅力に溢れた「東京コミコン 2022」にA BATHING APE(R)︎が初出展!!

会場先行発売のアイテムを是非手に入れてください。



BAPE(R)︎ × MARVEL

今シーズン、タッグを組み、好評だったBAPE(R)︎ × MARVELのコラボレーション、第二弾が登場します。

今回のコラボレーションでは、マーベル作品の中でも不動の人気を誇る「スパイダーマン」「ヴェノム」

「ドクター・ストレンジ」の3キャラクターをピックアップ。

今回のコラボレーションでは、過去に「MARVEL」とのコラボレーションでもリリースされてきた「BAPE STA™」から、各キャラクターのカラーリングを落とし込んだマニア垂涎の一足が登場。注目すべきは、従来のシューボックスではなく、フィギュアと同様の “ブリスターケース”のパッケージであること。さらに、ヒールの両サイドにはそれぞれキャラクターと「MARVEL」ロゴの刺繍があしらわれています。また、ブリスターの台紙と同様のコミックアートがプリントされたインソールや、「MARVEL」の文字が刻印されたシューチャームなど、細部にまでこだわりの詰まった一足に仕上げました。







BAPE STA™️

MENS: ¥29,700- (税込)

LADIES': ¥29,700- (税込)



同時にリリースされるTシャツでは、キャラクターのシルエットに「BAPE(R)︎ CAMO」を投影したグラフィックを採用。また、Tシャツのボディ下部と襟元のタグには、「BAPE(R)︎」と「MARVEL」のダブルネームロゴを配置しています。カラーは、ホワイトとブラックの各2色展開。



TEE

COLOR: BLACK, WHITE

¥9,900- (税込)



さらに、今回は特別なマグネットの販売も。「MARVEL」とのコラボレーションで発売された

歴代のBAPE STA™がグラフィックに用いられ、ファンにはたまらないコレクタブルなアイテムになっています。アートワークとしても秀逸な出来栄えの本アイテムは、シークレット2種を含めた全12種展開です。



BAPE X MARVEL FRAME MAGNET

各 ¥1,100-(税込)



BAPE(R)︎ × MARVELのBAPE STA™️、Tシャツ、マグネットは2022年11月25日より

「東京コミコン 2022」にて先行発売。



BAPE(R)︎ × LOUIS DE GUZMAN

ビジュアルアーティストでのルイス・デ・グズマンは彫刻作品で世界的に有名であり、

彫刻作品のみならず、アパレルやフットウェアなどの分野にも活動の場を広げています。

今回のコラボレーションでは、アパレル、グッズ、フットウェアを発売。BAPE(R)︎のシグネチャーであるBAPE(R)︎ CAMO、APE HEAD、BAPE STA LOGO、BABY MILO(R)︎などに彼の代名詞であるカラーリング、幾何学的な抽象画のスタイルをアクセントとして加えています。

また、アパレルコレクションとは別にBAPE(R)︎のトイラインである「BAPE PLAY™️」からBABY MILO(R)︎のフィギュアが発売されます。

BABY MILO(R)︎が彼の作品である”disruptor”シェイプに座り、

幾何学的な断片に覆われている本コラボレーションでしか味わうことのできないBABY MILO(R)︎が登場します。



About Lois De Guzman

シカゴを拠点とするビジュアルアーティスト兼デザイナー。

自身の過去と現在を融合させたアートワークを制作しています。

デ・グズマンの幾何学的抽象画のスタイルは、彼の家族の移民の旅や、フィリピン系アメリカ人二世である彼自身の経験を呼び起こすイメージとストーリーを融合させています。

過去10年間、デ・グズマンはデザイナー、クリエイティブ・ディレクターとして、ロサンゼルス、シカゴ、フィリピンのコンプレックスコンやギャラリーで、ハイレベルなコラボレーションと作品の展示を重ね、

その実力を証明してきました。

ルイス・デ・グズマンは、伝統的な技術と実験的な技術の両方を作品に融合させることができ、

世界中的に多方面から注目されています。



BAPE(R)︎ × FUJIYA ペコちゃん × BE@RBRICK

長年タッグを組んでいるBAPE(R)とメディコム・トイだが、今回は世代を超えて愛され続けるキャラクター「ペコちゃん」をパートナーに迎えます。

第二弾となる今回はお菓子が大好きなペコちゃんのオーバーオールに、BAPE(R)のシグネチャーの一つ、ABC CAMOを施したデザインが登場。

カラー展開はグリーン、ブルー、ピンク。

100% & 400%と1000%が発売。

そして今回は初となる、ソフビが登場します。

こちらも3色展開となっており、シュールながらも懐かしさを感じさせる逸品となっております。

「東京コミコン 2022」会場では2022年11月26日(土)より発売。

@FUJIYA

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2022 MEDICOM TOY CORPORATION.

All rights reserved.



BE@RBRICK BAPE(R)︎ ペコちゃん

100%&400% GREEN / PINK / BLUE

¥16,500-(税込)



BE@RBRICK BAPE(R)︎ ペコちゃん

1000% GREEN / PINK / BLUE

¥85,800-(税込)



不二家ソフビコレクション BAPE(R)︎ × ペコちゃん

GREEN / PINK / BLUE

各 ¥16,500-(税込)



BAPE(R)︎ × DC

ファッションだけではなく、多くのカルチャーとタッグを組みさまざまなプロダクトを世に輩出している

「BAPE(R)」こと「A BATHING APE(R)」。そんな「BAPE(R)」がワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、今回タッグを組むのが、幅広い層に根強いファンを持ち、アメリカンコミックの中で不動の地位を築いている「DC」。



本コレクションでは人気キャラクターの「バットマン」、「スーパーマン」が登場。

アイテム全体にキャラクターのグラフィックを施したデザインや、「バットマン」モチーフのジップアップフーディ、 両ブランドのロゴを配したデザインのアイテムがリストックと再販されます。

ブラック、レッドのBAPE(R) CAMOが施されたアイテムがラインアップ。

コミックの「バットマン」、「スーパーマン」のイラストがアイテム全体に描かれたインパクトのあるデザインのTシャツも登場。

また、BAPE(R)のシグネチャーでもあるBAPE STA™も本コラボレーションのオリジナルデザインとなって

2パターンで登場。それぞれ「バットマン」、「スーパーマン」のイメージカラーで仕上げられており、

ヒールにはキャラクターのシンボルが配されています。



BAPE PLAY™️

BAPE(R)︎のトイライン「BAPE PLAY™️」。

そのBAPE PLAY™️から東京コミコン初出展を記念して4シリーズが先行発売されます。









BABY MILO(R)︎ CAPSULE TOY

¥800 / 1回

BABY MILO(R)︎がカプセルトイになって登場。

全5種類でさまざまな表情のMILOが手に入るチャンス。

是非、全種類コンプリートしてください。



SHARK SEIJIN FIGURE

¥ 24,200-(税込)

往年のBAPE(R)︎ファンたちの心をくすぐるSHARK SEIJIN。

そんなSHARK SEIJINが14inchフィギュアになって登場。

約36cmのフィギュアの完成度は非常に高く、全3種類のカラーバリエーションで発売。



BABY MILO(R)︎ MANEKI SARU

¥ 19,800-(税込)

BABY MILO(R)︎を招き猫テイストにアレンジ。

2色揃えて来年の金運アップに弾みをつけるチャンス!



BABY MILO(R)︎ COIN BANK

¥13,200-(税込)

BABY MILO(R)︎の貯金箱。

自宅のオブジェとしても、お子さんのお小遣いを貯めておく貯金箱としても

活躍するアイテムに仕上がっています。





SPECIAL NOVELTY







¥30,000(税込)以上、お買い上げのお客様には、「PLAYNG DICES」または「BAPE STA™ NECKLACE」のどちらかを、1会計につき1点プレゼント致します。



*各日とも数量限定の為、予定数に達し次第終了となります。



*在庫状況により「PLAYNG DICES」、「BAPE STA™ NECKLACE」をお選びいただけない場合がございますのでご了承ください。れます。



