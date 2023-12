[松竹ブロードキャスティング株式会社]

CS衛星劇場では、2023年9月、10月に上演された舞台『最遊記歌劇伝-外伝-』を、12月30日(土)にテレビ初放送。『最遊記歌劇伝』シリーズ3作品も放送します!



CS放送「衛星劇場」では、2023年9月、10月に上演された舞台『最遊記歌劇伝-外伝-』を、12月30日(土)にテレビ初放送します。

峰倉かずやの人気漫画『最遊記』シリーズを舞台化した『最遊記歌劇伝』。同シリーズの終幕となる『最遊記歌劇伝-外伝-』では、『最遊記』のエピソード0となるストーリーが展開。2.5次元舞台をリードする俳優・鈴木拡樹をはじめ、椎名鯛造、平井雄基、藤原祐規、北村諒ら豪華キャストの共演にも注目です。

さらに、『最遊記歌劇伝-Darkness-』、『最遊記歌劇伝-Oasis-』、『最遊記歌劇伝-Sunrise-』も放送しますので、あわせてお楽しみください!







『最遊記歌劇伝-外伝-』

★CS衛星劇場にて、12月30日(土)午後5:00~8:30 テレビ初放送!

※本編の終了時間が解禁時にお知らせした時間から変更になっておりますのでご注意ください。



2023年

[原作]峰倉かずや『最遊記外伝』(一迅社刊)

[脚本・演出]三浦香

[出演]鈴木拡樹、椎名鯛造、平井雄基、藤原祐規、佐奈宏紀、山崎雅志(劇団ホチキス)、高崎俊吾、うじすけ、北村諒 他



峰倉かずやの人気漫画『最遊記』シリーズを舞台化した『最遊記歌劇伝』。同シリーズの終幕となる本作、『最遊記歌劇伝-外伝-』は、『最遊記』のエピソード0となる物語。

(2023年9月29日~10月12日 品川プリンスホテルステラボール/2023年10月19日~10月23日 COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホール)



『最遊記歌劇伝』とは

峰倉かずやの大人気コミック『最遊記』『最遊記RELOAD』『最遊記異聞』(一迅社刊)を原作としたミュージカル。

2008年に初演『最遊記歌劇伝-Go to the West-』を上演、続く2009年に『最遊記歌劇伝-Dead or Alive-』、その後、2014年に『最遊記歌劇伝-God Child-』、2015年1月に『最遊記歌劇伝-Burial-』、同年9月に『最遊記歌劇伝-Reload-』、2018年9月に『最遊記歌劇伝-異聞-』、そして、「ヘイゼル編」として、2019年6月から2021年2月にかけて『最遊記歌劇伝-Darkness-』『最遊記歌劇伝-Oasis-』『最遊記歌劇伝-Sunrise-』の三部作を上演。

そして、満を持して『最遊記外伝』(一迅社刊)を原作としたシリーズ最新作『最遊記歌劇伝-外伝-』を2023年に上演。

こちらもチェック







『最遊記歌劇伝-Darkness-』

★CS衛星劇場にて、12月24日(日) 午前10:30~ 放送



2019年6月13日収録/ヒューリックホール東京

[脚本・演出]三浦香

[出演]鈴木拡樹、椎名鯛造、鮎川太陽、さいねい龍二、法月康平、成松慶彦、うじすけ、三上俊、唐橋充 他



『最遊記歌劇伝-Oasis-』

★CS衛星劇場にて、12月24日(日) 午後0:45~ 放送



2020年2月6日収録/紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

[脚本・演出]三浦香

[出演]椎名鯛造、鮎川太陽、藤原祐規、法月康平、成松慶彦、村田恒、うじすけ 他



『最遊記歌劇伝-Sunrise-』

★CS衛星劇場にて、12月24日(日) 午後2:45~ 放送



2021年2月24日収録/品川プリンスホテル ステラボール

[脚本・演出]三浦香

[出演]鈴木拡樹、椎名鯛造、平井雄基、藤原祐規、法月康平、成松慶彦、うじすけ、三上俊、唐橋充 他



