ニューヨーク発ファッションブランド「マーク ジェイコブス」が手掛けるブックストア「BOOKMARC(ブックマーク)」にて、ウォーホル、バスキア、へリング…‘80s NY POPアートの巨星たちとともに活動した、ウィーン出身で現在は東京都拠点として活動するマルチメディアアーティスト、ローランド・ハーゲンバーグ氏の個展を開催します。1980年代、ハーゲンバーグ氏はニューヨークのアート界を記録し、アンディ ウォーホル、ロバート メイプルソープ、キース ヘリング、ルイーズ ブルジョワなどのアーティストにインタビューし、沢山の写真を撮りました。 ジャン=ミシェル・バスキアの彼の写真は、国際的な雑誌や展覧会でも取り上げられています。この度、上記の著名アーティストのポートレート写真と共にハーゲンバーグ氏による清水焼の展示を予定しています。初日2/3(金)の19時よりオープニング・レセプションとサイン会も行います。皆様のご来店お待ちしております。





Roland Hagenberg “Andyworld” NY portraits 1983

Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, Robert Mapplethorpe, Francesco Clemente, Louise Bourgeois, Julian Schnabel and others+ Roland’s ceramics Kyoto Kyomizuyaki

■会期:2023年2月3日(金)- 12日(日)

■レセプション&サイン会 2023年2月3日(金)19:00~

■場所:BOOKMARC(ブックマーク)東京都渋谷区神宮前4-26-14



■店頭以外での販売方法

2/3(金) PM12:00 より、お電話・メールによる対象書籍・展示作品の販売も承ります。

TEL: BOOKMARC 03-5412-0351 (12:00-19:30)

E-mail: BookmarcHarajuku@marcjacobs.com

・送料、決済手数料お客様負担となります。地域別・国別で料金は変動致しますので予めご了承ください。



■商品情報







Roland Hagenberg: Works from the 1980s in New York

販売価格:¥3,520(税込)

A5 ソフトカバー 128ページ (本文モノクロ96ページ カラー32ページ)

発売日:2022年9月



1980年代、ローランド・ハーゲンバーグはマンハッタンのダウンタウンで作家、写真家、アーティスト、ジャーナリスト、出版者として活動し、クロスビー通りにあるロフトをスイス人アーティスト、カール・A・マイヤーとともにシェアしていました。近所には、ジャン=ミシェル・バスキア、キース・ヘリング、ロバート・メイプルソープ、ジェフ・クーンズなどのスタジオが立ち並んでいました。ハーゲンバーグは彼らにインタビューし、ポートレートを撮影し、彼らのライフスタイルを記録しました。本書は、ハーゲンバーグの写真と短いエッセイに加え、展覧会、出版物、友人などを紹介しています。



■展示作品



















販売価格:¥33,000~¥2,200,000 ※予価

Print on canvas / Print on paper / Print on canvas with acrylic paint / Print on Hahnemuehle Baryta Fine Art Paper / Print on canvas with acrylic paint WITH BOX / Ceramics、他



■プロフィール







Roland Hagenberg (ローランド・ハーゲンバーグ)

1955年生まれ。ウィーンで育ち。 マルチメディア アーティストであり作家でもある彼は、東京都に 25 年間住んでおり、Vogue 、 Architectural Digest などの雑誌に寄稿しています。 1980 年代、ハーゲンバーグはニューヨークのアート界を記録し、アンディ ウォーホル、ロバート メイプルソープ、キース ヘリング、ルイーズ ブルジョワなどのアーティストにインタビューし、写真を撮りました。 ジャン=ミシェル・バスキアの彼の写真は、国際的な雑誌や展覧会で取り上げられてきました。 2010 年、ハーゲンバーグはオーストリアの作曲家フランツ・リストの生誕地に於いて、藤森照信や原広司などの日本人建築家が設計したマイクロハウスが特有の「ライディングプロジェクト」を開始。2014 年には、オーストリア政府観光局革新賞を受賞しました。 日本の建築に関するハーゲンバーグの本は、英語、日本語、中国語に翻訳されています。 2023年、彼の著書『Bedside Poems』がshoshi maimaiから出版、彼の演劇『Jetlag』がバーゼルで上演されます。



■企画・協力

IDEAKEI



注意事項

・新型ウイルスCOVID-19感染症対策により、入店時に手消毒と不織布マスクの着用をお願いしております。

・新型ウイルスCOVID-19感染症流行拡大、その他天災により、中止・延期となる場合もございます。

・関連商品の準備数には限りがございます。完売の際はご了承ください。



