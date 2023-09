[藤田観光株式会社]

好きなアーティストやキャラクターの色など好きなMy Colorで楽しむプランも!







ホテル椿山荘東京(東京都文京区・総支配人:山下 信典)は、クリスマスシーズンの5日間限定で、事前にお預かりしたプレゼントをサンタクロースが直接手渡ししてくれる、ステイプランのご予約を2023年10月18日(水)より受付開始いたします。





◇クリスマスだけの特別なステイプランで煌びやかなひとときを!

「サンタクロースとクリスマスステイ」は、事前にお預かりしたプレゼントをサンタクロースからお子様へお渡しする、10年以上にわたり人気を博してきたプランです。

今年は、プレゼントとクリスマスケーキをお部屋にサンタクロースが届けに来てくれ、スイートルームのお部屋の中で記念撮影ができる「サンタクロースとクリスマスステイ in Suite」プランと、貸切のチャペルでサンタクロースからプレゼントを受け取り、記念撮影をする「サンタクロースとチャペルで記念撮影ステイ」プランの2種をご用意。多くのお子様の夢のひとつである、サンタクロースと逢うことが叶うステイプランです。





また、大人も楽しめるステイプランもご用意いたしました。8つの色からお好みの1色をお選びいただき、選んだ色のオーナメントを卓上クリスマスツリーに自由に飾りつけをすることができる「My Color, My Christmas!」プランや、大切な方や自分へのご褒美として、ミニブーケやスパークリングワインの特典がついた「Thanks to you ~Holiday Special~」プランもご提供いたします。思い出に残る、特別なひとときをお過ごしください。





◇11月には館内がクリスマス装飾に。サンタクロースとの記念撮影イベントも!

11月9日(木)からは、ホテル館内がクリスマスの装飾で彩られ、一年で最も華やぎに溢れます。ロビーには見上げるほど大きなクリスマスツリーも登場いたします。

また、12月22日(金)~ 25日(月)には、サンタクロースと一緒に“サンタクロースのお部屋(宴会場)”で記念撮影ができるイベントを4日間限定開催いたします。クリスマスシーズンならではの記念撮影をお楽しみください。





クリスマス特設ページ:https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/7s/christmas





ステイプラン概要







「サンタクロースとクリスマスステイ in Suite」

■期間 :2023年12月16日(土)、22日(金)、23日(土)、24日(日)、25日(月)

■予約受付:一般予約 2023年10月18日(水)12:00~

※電話予約限定

■料金 :

プライムエグゼクティブスイート(60平方メートル )

1室2名様ご利用時 122,500円~

プライムデラックスガーデンスイート(83平方メートル )

1室2名様ご利用時 207,600円~

プライムプレミアガーデンスイート(93平方メートル )

1室2名様ご利用時 258,300円~

※消費税・サービス料込、宿泊税別

■内容 :

1.選べるご朝食(洋食・和食レストラン、ルームサービス)

2.お部屋にサンタクロースがプレゼント&クリスマスケーキをお届け

(事前にプレゼントをお預かりいたします。)

(クリスマスケーキは、直径10cm・1室1台です。)

3.プロカメラマンによる写真撮影

■ご予約・お問い合わせ :03-3943-0996(9:00~20:00)

■URL :https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/christmas-stay-wth-santaclaus-2023





「サンタクロースとチャペルで記念撮影ステイ」

■期間 :2023年12月16日(土)、22日(金)、23日(土)、24日(日)、25日(月)

■予約受付:一般予約 2023年10月18日(水)12:00~

※電話予約限定

■料金 :

プライムスーペリア(45平方メートル )シティ/ガーデンビュー

1室2名様ご利用時 79,800円~

※消費税・サービス料込、宿泊税別

■内容 :1.洋食・和食から選べるご朝食(レストラン)

2.ホテル内チャペルでサンタクロースがプレゼントをお渡し

(事前にプレゼントをお預かりいたします。)

3.プロカメラマンによる写真撮影

■ご予約・お問い合わせ :03-3943-0996(9:00~20:00)

■URL :https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/christmas-stay-wth-santaclaus-2023







「My Color, My Christmas!」

■期間 :2023年11月9日(木)~ 12月25日(月)

■料金 :

プライムスーペリア(45平方メートル )シティ/ガーデンビュー

1室2名様ご利用時 58,300円~

※消費税・サービス料込、宿泊税別

■内容 :

1.洋食・和食から選べるご朝食(レストラン)

2.色が選べるオーナメントと卓上クリスマスツリー(全長約48センチ) ※お一人様1つ

(赤・オレンジ・黄・緑・青・紫・ピンク・黒色よりお選びください)

※卓上ツリーとオーナメントはお持ち帰りいただけません。

※オーナメントはお客様自身で飾り付けいただきます。

又、数に限りがございますため、ご希望の色がご用意できない場合がございます。

3.ミニブーケ ※お一人様1つ

(赤・オレンジ・黄・緑・青・紫・ピンク・白色よりお選びください)

4.チェキのお貸出し(フィルム20枚セット付き) ※1室1台

■ご予約・お問い合わせ :03-3943-0996(9:00~20:00)

■URL :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10107720





「Thanks to you ~Holiday Special~」

■期間 :2023年11月9日(木)~ 12月28日(木)

■料金 :

プライムスーペリア(45平方メートル )シティ/ガーデンビュー

1室2名様ご利用時 67,800円~

※消費税・サービス料込、宿泊税別

■内容 :

1.洋食・和食から選べるご朝食(レストラン)

2.スパークリングワイン(1室につき1本)・ドライフルーツ6種・ナッツ・チョコレート

3.ミニブーケ(1室につき1つ)

■ご予約・お問い合わせ :03-3943-0996(9:00~20:00)

■URL :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10107714





その他の概要







「サンタクロースと記念撮影」

サンタクロースに会える!クリスマスシーズンならではの撮影イベント。“サンタクロースのお部屋”でサンタクロースと一緒に記念撮影をして思い出に残る一枚を。

■期間 :

2023年12月22日(金)、23日(土)、24日(日)、25日(月)

■予約受付:一般予約 2023年10月18日(水)12:00~

■受付 :ホテル棟4階「ヒッコリールーム」

■料金 :1組1枚3,000円(消費税・サービス料込み)

※事前WEB決済予約制

※各時間とも数組限定(詳しくはホームページをご確認ください)

※料金には、カメラマンによる写真撮影・キャビネサイズ写真が各組1枚含まれます。

■URL :https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/santaphoto2023





「館内クリスマス装飾&エントランスイルミネーション」

美しくライトアップされた庭園や輝くクリスマスツリーとともに、ホテルでのホリデーシーズンをお楽しみください。

■クリスマス装飾:

2023年11月9日(木)~ 12月25日(月)

■エントランスイルミネーション:

2023年11月9日(木)~ 2024年2月29日(木)







クリスマスに贈る、音楽と美食のコラボレーション!

その他、12 月 24 日(日)に「クリスマス オーケストラ・ガラコンサート&ディナー ~至極の映画音楽と美食~」を、12 月 25 日(月)に「クリスマスファミリーコンサート&ビュッフェ~クリスマスソングと第九~」を開催いたします。

2日間の公演を指揮するのは、オーケストラプロデューサーとしてもクラシックから、ポップス、映画音楽など様々なジャンルで活躍する指揮者の奥村伸樹氏。演奏は、国内外の第一線で活躍するソリストや演奏者たちで構成され、クラシックオーケストラの概念を超えたマルチプロフェッショナルオーケストラ「オーケストラプレゼンター」がお届けいたします。音楽と美食のコラボレーションをお楽しみください。





※詳細は下記プレスリリースをご参照ください。

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/wp/wp-content/uploads/20230817_christmas-concert2023.pdf







ホテル椿山荘東京とは







都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテル椿山荘東京は、2022年11月11日に開業70年を迎えました。

「いつの時代も、その時代が必要とするオアシスであり続ける」という想いの下、7つの季節に7つの絶景を造り、国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」と7つの季節は、2022年「日本空間デザイン賞 銀賞」、「Prix Villegiature Awards グランプリ」、2023年「iF DESIGN AWARD」を受賞し、都心の絶景として通年お楽しみいただけます。

267室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備えるだけでなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館内の9つのレストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大2,000名様までご利用いただける大会場を含む38の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備しています。

散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新緑、初夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘れさせる特別なひとときをお過ごしいただけます。

ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの「ホテル部門」・「スパ部門」では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ4つ星を獲得できました。また、特に最高級の施設とサービスにより、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」に加盟いたしております。





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-14:46)