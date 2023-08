[アイディアファクトリー株式会社]

発売を記念した各種キャンペーンも開始!



アイディアファクトリー株式会社の子会社である株式会社コンパイルハートは、最新作『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』並びにNintendo Switch(TM)『超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters』を本日発売しました。







『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』は、『架空』のゲームハードを擬人化した美少女たちが登場するRPG「ネプテューヌ」シリーズの最新作です。



「大人ネプテューヌ」、社長になる!?没落したゲーム会社を再建しよう!

『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』は、『架空』のゲームハードを擬人化した美少女たちが登場するRPG「ネプテューヌ」シリーズの最新作です。



シリーズナンバリング作品の「新次元ゲイム ネプテューヌVII」で登場した「大人ネプテューヌ」が初の主人公を務め、「失敗女神」と呼ばれる3人の新しい女神たちと共に、没落したゲーム会社の再建を目指していきます。



「大人ネプテューヌ」と、「失敗女神」と呼ばれる3人の女神たち、そして歴史の記録者「クロワール」はイラストレーター「つなこ」の描き下ろし。彼女たちが身を投じるゲイムギョウ界の覇権争い物語をぜひお楽しみ下さい。



↑左から「大人ネプテューヌ」「失敗女神:ピピ・ジャーガ・リディオ」





↑歴史の記録者「クロワール」



「経営パート」が加わり、さらに進化したゲームシステム!

本作では新たに「経営パート」が追加。探索やバトルで手に入る「CP(カンパニーポイント)」を使用し、自社ビルを改築しながらクリエイターを雇い、「ディスク」を開発していくことができます。「ディスク」は品質次第で「CP」を獲得できる他、キャラクターが装備し、バトル時に効果を発揮する特殊な能力を獲得することもできます。



「探索・バトル」で「CP」を獲得し、会社を経営。会社経営で「ディスク」を開発し、バトルを優位に進める。相互に影響しあう2つのシステムを行き来しながら、大企業を目指しましょう。



本作には他にも、4人パーティでの爽快感あふれる「バトル」や、ダンジョン内を快適に移動できる「バイク」、漫画風の写真を撮影できる「フォトモード」など、様々な要素があります。詳しくは、公式WEBサイトをご覧ください。

また、スペシャルコンテンツ“「つなこ」描き下ろし4コマ漫画”も本日の発売に合わせて更新されております。こちらも併せてご覧ください。















『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』公式WEBサイト:

https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/



妹たちの冒険ふたたび!「シスターズ」がNintendo Switch(TM)に登場!



本日8月10日に、Nintendo Switch(TM)版『超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters』が同時発売されます。

本作では、謎のスマートフォン端末『マジフォン』によってシェアが占有された世界を舞台に、4人の「女神候補生」たちが、携帯ゲイム機のシェアを取り戻すための物語を繰り広げます。



↑左から「女神候補生:ユニ・ネプギア・ロム・ラム」



本日発売されるNintendo Switch(TM)版では、2022年に発売された同タイトルに、新たなプレイアブルキャラクター「マホ」「アンリ」を追加。加えて、本作の「フォトモード」にも「漫画風フィルター」機能を追加しておりますので、すでにプレイをしたことがある方でも、新鮮な気持ちでプレイすることができます。







本作は各種特典物の同梱された「シスターズスペシャルエディション」のほか、Nintendo Switch(TM)『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』とNintendo Switch(TM)『超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters』の2作品が同梱されたダブルパックの発売もございます。ゲームシステムや登場キャラクターなども紹介されておりますので、詳しくは公式WEBサイトをご覧ください。



『超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters』公式WEBサイト:

https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/



オリジナルトートバッグが当たる!「フォトモード」キャンペーン!

このたび追加された「漫画風フィルター」により、新しい表現が可能になった「フォトモード」を使用したキャンペーンが本日より開催されております。【RT&いいね多いね賞】や、【ネプテューヌ開発チーム賞】などの特別賞を受賞された合計15名様に「オリジナルトートバッグ+缶バッジ」のセットをプレゼントいたします。応募方法等、詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。





ベストショットキャンペーンサイト:

https://www.compileheart.com/neptune/nep_play/gamemaker/bestshot/



キャンペーン概要





■キャンペーン名

ハートがふるえる一枚を!「ハートフルフォトモード」ベストショットキャンペーン



■キャンペーン参加方法

1.『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』もしくはNintendo Switch(TM)『超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters』をプレイ!

2.『ハートフルフォトモード』を用いて写真を撮影!(※撮影方法は各機種の操作をご確認ください)

3.X(旧:Twitter)にてコメントとハッシュタグ「#ネプ社長写真部」を付けて投稿!

4.開催期間終了後、コンパイルハート公式アカウントよりDMにて当選のご連絡を差し上げます。



■特別賞

【RT&いいね多いね賞:5名様】

キャンペーン投稿内において「いいね・RTの合計数が多い」方を選ばせて頂きます。

【ネプテューヌ開発チーム賞:5名様】

開発チームが独断と偏見で選ばせて頂きます。

【漫画風フィルター使用作品賞:5名様】

新機能「漫画風フィルター」を用いた作品の中から選ばせて頂きます。



■賞品

・『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』オリジナルトートバッグ+缶バッジセット/15名様

※デザインはイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。



■対象商品

PlayStation(R)4/PlayStation(R)5/Nintendo Switch(TM)『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』

Nintendo Switch(TM)『超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters』



■応募期間

2023年8月10日(木)~2023年9月10日(日)



「つなこ」サイン入りBIGバナーが当たるフォロー&RTキャンペーン!

また、『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』の発売を記念して、コンパイルハート公式X(旧Twitter)上にて、豪華賞品の当たるフォロー&RTキャンペーンを開催しております。詳しくはキャンペーンサイトおよびコンパイルハート公式アカウントをご確認下さい。



フォロー&RTキャンペーンサイト:

https://www.compileheart.com/campaign/rt_2023/



コンパイルハート公式X(旧Twitter):

https://twitter.com/CompileHeartWeb



■キャンペーン名

『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution』発売記念フォロー&RTキャンペーン!



■キャンペーン期間

2023年8月10日(木)11:00~8月20日(日)23:59



■応募方法

・コンパイルハート公式X(旧Twitter)(@CompileHeartWeb)をフォロー

・対象投稿をリツイート



■賞品

・「つなこサイン入り」BIGバナー×1名

・新3女神“ほぼ”等身大BIGタペストリー×各1名



商品概要





【超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution】

タイトル: 超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution

読み: ちょうじげんげいむ ねぷてゅーぬ げーむめーかー れぼりゅーしょん

対応プラットフォーム:PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)

ジャンル: RPG

CERO: C(15才以上対象)

プレイ人数: 1人

発売日: 2023年8月10日(木)発売

価格: 通常版/ 8,580円(税込)

ビクトリィー スペシャルエディション/12,100円(税込)

新入社員ウェルカムボックス/18,480円(税込)

DL版/ 8,580円(税込)

デジタルデラックス版/12,100円(税込)

Nintendo Switch版 超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution & Sisters vs Sisters ダブルパック/12,870円(税込)

公式サイトURL: https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/

コンパイルハート公式X(旧Twitter): https://twitter.com/CompileHeartWeb

メーカー: コンパイルハート

開発スタッフ:シリーズプロデューサー 水野 尚子

プロデューサー&ディレクター 安井 光

メインキャラクターデザイン つなこ

キャラクターデザイン 平野克幸

権利表記:(C)2023 IDEA FACTORY / COMPILE HEART



【超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters】

タイトル: 超次元ゲイム ネプテューヌ Sisters vs Sisters

読み: チョウジゲンゲイム ネプテューヌ シスターズ バーサス シスターズ

対応プラットフォーム: Nintendo Switch(TM)

ジャンル: RPG

CERO: C(15才以上対象)

プレイ人数: 1人

発売日: 2023年8月10日発売

価格: 通常版・DL版/8,580円(税込)

シスターズ スペシャルエディション/12,100円(税込)

超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution & Sisters vs Sisters ダブルパック/12,870円(税込)

公式サイトURL: https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/

コンパイルハート公式Twitter: https://twitter.com/compileheartweb

メーカー: コンパイルハート

権利表記: (C)2021 IDEA FACTORY / COMPILE HEART

※株式会社コンパイルハートはアイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の子会社です。



