~社員一人ひとりが「活き活き」と働ける職場づくりを実践し、ダイバーシティ&インクルージョンを推進~



株式会社イトーキ(本社:東京都中央区、社長:湊 宏司)は、職場におけるLGBTQなどの性的マイノリティ (以下 LGBTQ) に関する取り組みの評価指標、「PRIDE指標」において最高評価「ゴールド」を、2023年11月7日(火)に受賞しました。







PRIDE指標とは

日本初の職場におけるLGBTQなどのセクシュアル・マイノリティへの取り組みの評価指標です。 2016年6月に 任意団体「work with Pride」が、企業・団体等の枠組みを超えてLGBTQが働きやすい職場づくりを日本で実現することを目指し策定しました。 PRIDEの各文字に合わせ、 "Policy (行動宣言)""Representation (当事者コミュニティ)""Inspiration (啓発活動)""Development (人事制度・プログラム)""Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)"の5要素を指標化し、 各企業を評価するものです。

work with Pride ウェブサイト:https://workwithpride.jp/pride-i/





当社のこれまでの取り組み

イトーキは " 明日の「働く」を、デザインする。" 企業として、誰もがより自分らしく活き活きと働ける職場環境を目指し、多様な性のあり方を尊重し支援するための取り組みを行っています。



・LGBTQ研修の実施:経営層向け(2022年)、全社員向け(2023年)

・社内外へのLGBTQアライ宣言、およびオリジナルのアライマーク・企業ロゴの発表(2022年)

・事実婚や同性のパートナー、およびその子、親に対し、法律上の配偶者や家族と同様に福利厚生や規程を適用する「パートナーシップ制度」導入(2023年)

・LGBTQ賛同企業として「アライ展示」※を全国拠点で開催(2023年)

・LGBTQアライコミュニティ発足(2023年)等



※ITOKI TOKYO XORK エントランスでの展示の様子



今後の展開について

イトーキは、今後もLGBTQに関する制度拡大や研修等を通して、さまざまな年齢、性別、性的指向、性自認、国籍、障がい、雇用形態や働き方、習慣、価値観などを持つ「多様な人財」一人ひとりが、「活き活き」と個性を発揮できる職場環境づくりに取り組んでまいります。





【イトーキのワークプレイス事業について】

株式会社イトーキは、1890年の創業以来、ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具、物流機器、ICT・映像音響機器、建材内装設備など幅広いラインアップでさまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしてきました。



コロナショック以降は働く空間全体を「働く環境」と捉え、オフィスワーカーが"集合して働く"環境づくりのための製品・サービスのほか、在宅ワークや家庭学習のための家庭用家具などの"分散して働く"環境を支える商品、さらに企業の働き方戦略や働く環境整備のためのサーベイやコンサルティングサービスなどトータルで提供することで、あらゆる空間における「働く環境」づくりを支援しています。







