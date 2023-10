[中部国際空港株式会社]

「空の日」イベントで、セントレアでは初の試みとなる、一般のお客様を滑走路内にご案内するツアーとお子様が憧れの制服を着用して行うファッションショーを開催します(事前募集)。



中部国際空港株式会社(所在地:愛知県常滑市)では、2023年10月28日(土)に「空の日エアポートフェスタ in セントレア」が開催されます。本イベント限定で、セントレアでは初めてとなる、一般のお客様を滑走路内にご案内する特別ツアーとお子様が憧れの制服を着用して行うファッションショーを開催します。





2023年10月28日(土)に中部国際空港セントレアで開催される「空の日エアポートフェスタ in セントレア」にて、新たに2つの事前募集企画の開催が決定しました。



<イベント概要>

■開催日時 : 2023年10月28日(土)

■開催場所 :

・ 第1ターミナル4階イベントプラザ

・ フライト・オブ・ドリームズ

■主催 : 中部国際空港「空の日」・「空の旬間」事業実行委員会事務局

■イベントWEB : https://www.centrair.jp/special/event/airportfest_2023/



空の日お仕事ランウェイ!キッズ制服ファッションショー in セントレア







憧れの制服を着てファッションショーができます。

実際に空港で働いているスタッフと一緒にイベント会場にてランウェイウォークをしていただきます。



■応募方法・詳細

応募方法や開催時間、応募条件等の詳細につきましては、以下WEBページからご確認ください。

https://www.centrair.jp/special/event/airportfest_2023/fashionshow_course.html



■問い合わせ先

国土交通省大阪航空局中部空港事務所総務課内

中部国際空港「空の日」・「空の旬間」事業実行委員会事務局

電話 0569-38-2155(月~金 9:00~17:00)



滑走路に入ろう!セントレアスペシャル体験ツアー





本イベント限定で、実際に「滑走路に入る」ことができる特別なツアーを開催します。

セントレアの滑走路に入るイベントは今回が初めてとなります。

「成人向け(18歳以上)」と「学生向け(高校生以上)」のコースがあり、「学生向け」コースには航空業界の職業に触れていただくオプションコースも付随します。



【成人向け(18歳以上)コース】

■対象

18歳以上の成人の方



■ツアー内容

夜の滑走路に入り、滑走路内を歩いたり、航空灯火を間近で見学していただきます。

また、ご希望の方は滑走路ツアーの開催時間までフライト・オブ・ドリームズにてご宿泊いただく「宿泊体験」もご用意しております。



■応募方法・詳細

応募方法や開催時間、応募条件等の詳細につきましては、以下WEBページからご確認ください。

https://www.centrair.jp/special/event/airportfest_2023/cjiac_course02.html





【学生向け(高校生以上)コース】

■対象

高校生以上の学生(大学生・専門学生を含む)



■ツアー内容

上記【成人向け(18歳以上)コース】の滑走路ツアーに加え、以下の航空業界について触れていただくコースをご用意しております。



<1.航空機コース>

飛行検査センター&海上保安庁「飛行検査機および救助用ヘリコプターの実機を見学しよう」

・飛行検査センター

飛行検査機を用いて、全国の航空保安施設が正常に機能しているかを確認する飛行検査、空港や航空路等に設定される計器飛行方式が安全で適切なものかを検証する飛行検証を実施しています。

飛行検査センターで働く方から業務に関するお話を聞くことができるだけでなく、格納庫内で駐機中の飛行検査機を間近で見学することができます。

・海上保安庁

海での事故発生時に巡視船艇や航空機が救助活動を行うだけでなく、パトロールを実施することで海上での犯罪やテロ行為等の未然防止に務めるなど、海の安全を守っています。

今回は、海上保安庁で働く方から業務に関するお話を聞くことができるだけでなく、業務で大活躍するヘリコプターの実機、救助活動に使用する資機材を見学します。



<2.管制官コース>

国土交通省航空局中部空港事務所「管制塔見学と管制業務の体験をしよう」

・管制塔

飛行機が安全に飛ぶためには、パイロットだけでなく、離着陸の許可やレーダーを使った誘導を行う航空管制官の仕事が欠かせません。

今回は、セントレアで働く管制官が教官となり、訓練で実際に使用しているシミュレーターを使って管制業務を体験することができます。また、特別に許可を得て、管制塔やレーダー室など普段見ることができない施設を見学し、緊張感のある現場の雰囲気を肌で感じて学べるコースです。



■応募方法・詳細

応募方法や開催時間、応募条件等の詳細につきましては、以下WEBページからご確認ください。

https://www.centrair.jp/special/event/airportfest_2023/cjiac_course01.html



■フライト・オブ・ドリームズでの宿泊体験について(希望者のみ)

【成人向け(18歳以上)コース】、【学生向け(高校生以上)コース】両コースのツアー参加者を対象に、滑走路に入るまでの時間、フライト・オブ・ドリームズに宿泊する「宿泊体験」を実施します。

1階フライトパークにて、災害備蓄品であるエアマットを敷いて宿泊いただく予定です。

ご希望の方は各コースの応募フォームから合わせてご応募ください。



■お問い合わせ先

中部国際空港株式会社「空の日 エアポートフェスタ」事務局

Soranohi@cjiac.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-16:40)