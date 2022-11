[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R)とビジュアルアーティストであるルイス・デ・グズマンとのコラボレーションが実現。

ビジュアルアーティストでのルイス・デ・グズマンは彫刻作品で世界的に有名であり、彫刻作品のみならず、

アパレルやフットウェアなどの分野にも活動の場を広げています。













今回のコラボレーションでは、アパレル、グッズ、フットウェアを発売。

BAPE(R)︎のシグネチャーであるBAPE(R)︎ CAMO、APE HEAD、BAPE STA LOGO、BABY MILO(R)︎などに彼の代名詞であるカラーリング、幾何学的な抽象画のスタイルをアクセントとして加えています。

また、アパレルコレクションとは別にBAPE(R)︎のトイラインである

「BAPE PLAY™️」からBABY MILO(R)︎のフィギュアが発売されます。

BABY MILO(R)︎が彼の作品である”disruptor”シェイプに座り、幾何学的な断片に覆われている本コラボレーションでしか味わうことのできないBABY MILO(R)︎が登場します。



2022年11月19日(土)より、BAPEXCLUSIVE™️ 青山、DSMG、CDG 大阪、

BAPE.COM WEB STOREにて発売。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/louisdeguzman



