[Sansan株式会社]

~データ活用で高める「売れる営業の再現性」をテーマに、各社の事例を紹介~



働き方を変えるDXサービスを提供するSansan株式会社は、オンラインイベント「Sales Innovators’ NEXT」を、2023年3月17日(金)に開催します。本イベントでは、営業DXを実践するビジネスリーダーの方々を招き、新時代の営業組織のつくりかたや安定的に成果を出す営業手法など、データ活用で高める「売れる営業の再現性」について、各社の事例を交えてご紹介します。









■「Sales Innovators’ NEXT」について

近年、ビジネスのデジタルシフトにより営業スタイルが一変し、データを活用した営業力の強化に注目が集まっています。当社が昨年行った調査でも、組織全体で他部署が収集した顧客データや外部の企業データなどを活用することが、営業力の強化に必要な要素として重視される傾向にあることが明らかになっています(※1)。



「Sales Innovators’ NEXT」は、各企業の営業をけん引するリーダーの方々をゲストに迎え、営業力強化・営業生産性向上をテーマに、新時代の営業組織のあり方や営業DXの未来について語るオンラインイベントです。初回である今回は、データ活用で高める「売れる営業の再現性」と題して、実体験を交えた営業手法の成功事例や今向き合っている課題など、営業に携わるビジネスパーソンであれば誰もが知りたい情報をお届けします。



本イベントでは、「NEW SALES」の著者で株式会社ナレッジワーク CEOの麻野 耕司氏と、株式会社セールスフォース・ジャパン 執行役員 エンタープライズ営業第三本部 本部長 田中 淳也氏が登壇し、新時代の営業組織づくりの秘訣や、安定的に成果をだす営業手法などについて講演します。また、麻野氏とSansan Unit チーフプロダクトマーケティングマネジャーの久永 航によるトークセッションでは、営業DXサービス「Sansan」のさらなる進化や両社が考える新たな営業の可能性についてお話します。



■開催概要

イベント名称:Sales Innovators’ NEXT データ活用で高める「売れる営業の再現性」

開催日時:2023年3月17日 (金) 16:00-17:45

タイムテーブル:

各セッションの詳細につきましては、特設サイトをご覧ください。(※2)



16:00-16:05 オープニング

16:05-16:35 NEW SALES ナレッジとデータで実現する新時代の営業組織のつくりかた(株式会社ナレッジワーク CEO 麻野 耕司氏)

16:40-17:10 Salesforce流 年間達成を支えた秘密のレシピとその修正点(株式会社セールスフォース・ジャパン 執行役員 エンタープライズ営業第三本部 本部長 田中 淳也氏)

17:15-17:45 Sansanとナレッジワークが考える、「売れる営業の再現性」(株式会社ナレッジワーク CEO 麻野 耕司氏、Sansan株式会社 久永 航)



開催形式:オンライン配信

参加費用:無料

参加方法:特設サイトよりお申し込み

特設サイト:http://bit.ly/3KjP1z8



※1:Sansan株式会社「営業活動におけるデータ活用の実態調査」(2022年7月25日発表)

https://jp.corp-sansan.com/news/2022/0725.html

※2:2023年3月2日時点の情報です。今後変更になる可能性があります。



(以上)



■Sansanについて

営業を強くするデータベース「Sansan」

Sansanは、これまでにない企業データベースと接点データベースを組み合わせて、さらなるビジネスチャンスを発見できる営業DXサービスです。業種や従業員規模、売上高、役職者情報といった情報を閲覧できる企業データベースを標準搭載し、自社との接点の有無に関わらず、企業に関するさまざまな情報を営業やマーケティングに活用できます。また、名刺交換やメールでの連絡、商談履歴といった顧客との接点から得られる情報を正確にデータ化し、接点データベースに蓄積。受注実績をもとに企業データベースと組み合わせて活用することで、すでに接点がある類似企業を見つけることができます。さらに、Sansanに取り込んだデータを外部システムと連携・統合することで、企業ガバナンスの強化といった営業やマーケティング以外の目的でのデータ活用も後押しします。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル13F

資本金:65億11百万円(2022年11月30日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://s.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



