human woman(ヒューマンウーマン)25周年を記念して

Newプロジェクト“Go green”を始動









Go green



であう、きづく、つなぐ。 愛すべき「ありふれた日々」をかたちづくる、



こころを揺らすものとの、鮮やかな出会い。



であう、きづく、つなぐ。



かけがえのない毎日を、わたしたちと。











ABOUT Go green.



日常を美しく彩るためのモノ・コト・ヒトとの「出会いのきっかけ」を提供するプロジェクト

株式会社TSI(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 下地 毅、以下 TSI)が展開するブランド「human woman」が展開する「Go green」は、お客さまの日常をより楽しく、美しく彩るためのあらゆるモノ・コト・ヒトとの「出会いのきっかけ」を提供する新たなプロジェクトです。偶然の出会いから生まれる小さなときめきがあたりまえの一日をキラキラと輝かせるように、ライフスタイルを豊かにアップデートしてくれるモノ・コト・ヒトとのフィジカルな「出会い」をお客さまとシェアしながら、human woman が大切にしてきた「飾らない笑顔で、自分らしく、日常を心から楽しむ」というブランドメッセージを発信していきます。





















Information



POP UP_ Go green Marché

「Go green Marché」と題し、ブランドのルーツである、パリのマルシェを模したポップアップを開催します。 素材に徹底的にこだわって作ったアパレルを始め、パリのウィットを加えた、こだわりのある暮らしをテーマにセレクトされたライフスタイル雑貨を取りそろえ、日常を“ちょっと”楽しく、豊かにする発見と出会いの場を作ります。是非お越しください。



Date:4/12(水) ~ 4/16(日) 10:00~19:00 *最終日4/16のみ18:00CLOSE

Location: reload 東京都世田谷区北沢3−19-20

https://reload-shimokita.com

Access: 小田急線、京王井の頭線 下北沢駅徒歩4分 小田急線東北沢駅徒歩4分



【商品に関するお問い合わせ先】

human woman

TEL: 03-5785-6423

https://www.humanwoman.net

Instagram @humanwoman_official @gogreen_humanwoman



