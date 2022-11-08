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A BATHING APE(R) x adidas OriginalsSUPERSTAR 80S

［株式会社 ノーウェア］



A BATHING APE(R) (アベイシングエイプ(R))は、21SSコレクション以来となる
adidas Originals(アディダスオリジナルス)とのタッグを発表します。
「SUPERSTAR 80s」のコラボレーションモデル第三弾となる「SS80S BAPE(R)」を
2022年11月10日(木)よりBAPE.COM WEB STORE、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗及び、
アディダスオリジナルスフラッグシップストアにて一般発売いたします。

本作は、adidas Originalsのアイコニックなモデル「SUPERSTAR80s」をベースに、
BAPE(R)シグネチャーの「STA」とadidas Originalsのスリーストライプスを左右非対称に落とし込んでいます。
ヒールにはBAPE STA™のロゴとadidas Originalsのトレフォイルロゴを配しています。

シュータンの両ブランドのロゴとシューレースチャームには、ゴールドのカラーを採用し、
クラシックなブラックボディにアクセントを加えました。
両ブランドのコラボレーションらしい配色で、ファンならずとも注目の逸品に仕上がっています。
「BAPE(R)」と「adidas Originals」の魅力を最大限に引き出し両立させた本作は、ABC CAMO、
グリーンのスペシャルシューズボックスで展開します。


BAPE(R) X ADIDAS
SUPERSTAR 80S
COLOR: BLACK
MENS:￥20,900- (税込)
LADIES':￥20,900- (税込)

BAPE.COM 特設ページ
https://bape.com/pages/adidasoriginals-2022

Instagram: @bape_japan https://www.instagram.com/bape_japan/
Facebook: @BAPE.OFFICIAL https://www.facebook.com/
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お問い合わせ先 / For more information : BAPEXCLUSIVE™️ AOYAMA
Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries マーケティング部/ Marketing Department
Tel: 03-5410-6310
株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/08-08:46）

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