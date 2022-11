[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R) (アベイシングエイプ(R))は、21SSコレクション以来となる

adidas Originals(アディダスオリジナルス)とのタッグを発表します。

「SUPERSTAR 80s」のコラボレーションモデル第三弾となる「SS80S BAPE(R)」を

2022年11月10日(木)よりBAPE.COM WEB STORE、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗及び、

アディダスオリジナルスフラッグシップストアにて一般発売いたします。



本作は、adidas Originalsのアイコニックなモデル「SUPERSTAR80s」をベースに、

BAPE(R)シグネチャーの「STA」とadidas Originalsのスリーストライプスを左右非対称に落とし込んでいます。

ヒールにはBAPE STA™のロゴとadidas Originalsのトレフォイルロゴを配しています。



シュータンの両ブランドのロゴとシューレースチャームには、ゴールドのカラーを採用し、

クラシックなブラックボディにアクセントを加えました。

両ブランドのコラボレーションらしい配色で、ファンならずとも注目の逸品に仕上がっています。

「BAPE(R)」と「adidas Originals」の魅力を最大限に引き出し両立させた本作は、ABC CAMO、

グリーンのスペシャルシューズボックスで展開します。





BAPE(R) X ADIDAS

SUPERSTAR 80S

COLOR: BLACK

MENS:¥20,900- (税込)

LADIES':¥20,900- (税込)



