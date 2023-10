[株式会社ドーム]

12月開催の豪華イベントの参加者募集を10月27日開始



アンダーアーマーの日本総代理店である株式会社ドームは、

契約選手が登場する豪華イベントを12月に開催します。



ボストン・レッドソックス所属吉田正尚選手が登場する「アンダーアーマーベースボールフェスタ2023 in 大阪」を

グランフロント大阪 うめきたSHIPホールにて12月2日(土)に開催します。

さらに、翌週12月9日(土)に、広島東洋カープ小園海斗選手・千葉ロッテマリーンズ藤原恭大選手による

野球教室「アンダーアーマーベースボールクリニック2023」をENEOSとどろきグラウンドにて開催します。



それぞれのイベントのご応募を10月27日(金)より開始します。

特設サイト:https://bit.ly/3Micz7Y







■12月2日:吉田正尚選手と交流できるプレミアムイベントを開催!

アンダーアーマーでは、2016年から契約プロ野球選手とともにオフシーズンにイベントを行っています。

「次世代につなぐ想い」をテーマに、12月に2つの豪華イベントを開催します。



12月2日(土)に、今年メジャー初挑戦で素晴らしい活躍をされた吉田正尚選手がかつての本拠地である大阪に凱旋する「アンダーアーマーベースボールフェスタ2023 in 大阪」を開催します。帰国後、ファンの皆様の前に登場されるのは本イベントが初となります。当日は、約100名のファンの方とトーク・対決企画・ハイタッチなどの交流、VIPシートのお客様には直筆サインボールの贈呈も予定しています。

イベントの詳細やご応募についてはアンダーアーマー公式サイト特設ページにてご確認ください。



■“マッチョマン”吉田正尚を越えろ!

「吉田正尚チャレンジ」をアンダーアーマーブランドハウス大阪で実施

吉田正尚選手のイベント開催に伴いアンダーアーマーブランドハウス大阪では、特別な企画「吉田正尚チャレンジ」を期間限定で実施します。

吉田正尚選手といえば圧倒的なパワーから繰り出されるフルスイングから「マッチョマン」の愛称でも有名です。そんな吉田選手のパワーにお客様が挑戦していただく企画となります。対決するのは、小細工なしのシンプルなパワー勝負「握力」です。お客様にも店舗でチャレンジしていただき、勝者には吉田選手にちなんだ景品を予定しています。詳細は後日発表します。



■アンダーアーマーベースボールフェスタ2023 in 大阪 概要

開催日時 :2023年12月2日(土)12:00~13:00

場所 :グランフロント大阪 うめきたSHIPホール( https://www.gfo-ad.jp/access.html)

内容 :吉田正尚選手のトークショー、対決企画、ハイタッチ、サインボール贈呈(VIP席限定)など

対象年齢 :小学生以上

当選人数 :100名(VIPシート20席・一般シート80席)

募集期間 :10月27日(金)~11月19日(日)

当選発表予定:11月22日(水)予定



<応募方法>

・VIPシート

募集期間内に、アンダーアーマーブランドハウス大阪・新宿・有明で15,000円(税込)以上商品を購入され、

ご応募いただいた方の中から抽選で20名様をご招待。

・一般シート

募集期間内に、アンダーアーマー公式サイト、アンダーアーマー直営店(アウトレット店舗含む)で

7,000円(税込)以上商品を購入され、ご応募いただいた方の中から抽選で80名様をご招待。



※応募にはアンダーアーマーアプリ「UAリワード」の登録が必要となります

※イベント内容や応募に関する詳細・注意事項は特設サイトにてご確認ください

※当日の席は抽選となります



特設サイト:https://bit.ly/3Micz7Y







■12月9日(土):小園海斗選手・藤原恭大選手の野球クリニックを開催!

2つ目のイベントは、子どもたちに夢を与えること、実践的なテクニックを教えることから毎年人気の野球教室「アンダーアーマーベースボールクリニック2023」を開催します。今年登場するのは、広島東洋カープ小園海斗選手・千葉ロッテマリーンズ藤原恭大選手です。

次世代の野球少年・少女の「夢」を叶えるためのテクニックをクリニックを通じて間近で伝えていきます。

イベントの詳細やご応募についてはアンダーアーマー公式サイト特設ページにてご確認ください。



■アンダーアーマーベースボールクリニック2023 概要

開催日時 :2023年12月9日(土)11:00~14:00 ※雨天決行

場所 :ENEOSとどろきグラウンド

内容 :小園海斗選手・藤原恭大選手による野球クリニック

対象年齢 :小学生4年生から中学3年生まで ※保護者の同伴が必要です

当選人数 :60名(予定)

募集期間 :10月27日(金)~11月19日(日)

当選発表予定:11月22日(水)予定



※イベントや応募に関する詳細は特設サイトにてご確認ください。

※特設サイトに記載の注意事項をよくご確認の上、お申込みください。



特設サイト:https://bit.ly/3Micz7Y



■登場選手紹介

アンダーアーマーベースボールフェスタ2023 in 大阪

<吉田正尚選手>

1993年生まれ、30歳、173cm、83kg。

ボストン・レッドソックスの外野手。右投左打。背番号「7」。

敦賀気比高、青山学院大を経て15年ドラフト1位でオリックス入団。敦賀気比高では1年夏と2年春に甲子園出場。20、21年に首位打者、21、22年には最高出塁率も獲得。18~21年にベストナイン選出。21年から選手会長に就任し、2年連続のリーグ優勝と22年の日本一に大きく貢献。日本代表としては19年プレミア12優勝、21年東京五輪では金メダル獲得。22年オフにポスティング・システムでメジャー挑戦を表明しレッドソックスと契約。23年WBCでは13打点の大会新記録で優勝に大きく貢献した。



アンダーアーマーベースボールクリニック2023

<小園海斗(こぞの かいと)選手>

2000年生まれ、23歳、178cm、85kg。

広島東洋カープの内野手。右投左打。背番号「51」。

小学1年生の時に野球を始め、中学時代に全国優勝を達成。報徳学園高校では1年生からチームの主軸を任され、全国高等学校野球選手権大会に2年連続で出場し、3年生の夏には大会タイ記録となる1試合で3本の二塁打を放つなどの活躍を見せる。2年次3年次と2年連続で侍ジャパンU-18にも選出され、国際大会経験も豊富。2018年のドラフト会議では4球団から1位指名を受けて、広島東洋カープに入団。2022年には自身初となるオールスターゲームに出場するなど、走攻守の3拍子そろった選手として、さらなる飛躍が期待されている。



<藤原恭大(ふじわら きょうた)選手>

2000年生まれ、23歳、181cm、80kg。

千葉ロッテマリーンズの外野手。左投左打。2022年シーズンより背番号「1」。

小学1年生の時に野球を始め、中学時代に全国優勝を達成。大阪桐蔭高では主砲としてチームをけん引し、3年時に甲子園大会で春夏連覇を果たした。高校日本代表にも選出されている。 2年次3年次と2年連続で侍ジャパンU-18にも選出され、国際大会経験も豊富。 2018年のドラフト会議では3球団から1位指名を受けて、千葉ロッテマリーンズに入団。走攻守すべてでスケールの大きさを感じさせる選手として、さらなる飛躍が期待されている。





【アンダーアーマー】

アスリートが持つパフォーマンスを最大限に発揮できるウェアを作りたいという創業者の思いから、UNDER ARMOURは誕生。「進化をもたらす」をミッションに掲げる“パフォーマンスアスレチックブランド”。1996年に圧縮性のあるコンプレッションウェアでスポーツ界の常識を覆して以来、常にアスリート目線で商品開発を行い、ニーズに応えた様々なウェア・シューズを展開。機能的で、身体を常に快適に保つテクノロジー商品はプロスポーツ選手のみならず、多くのアスリートのパフォーマンスを支えている。



公式サイト:https://bit.ly/498HKMA



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-13:40)