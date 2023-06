[株式会社FOOD & LIFE COMPANIES]

<本日、6月19日(月)より全国のスシロー(※)にて予約開始>



株式会社あきんどスシロー(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:新居 耕平)は、7月30日(日)の“土用の丑の日”に合わせて、スシローのこだわりがつまった大切りのうなぎをふんだんに使用した、お持ち帰り限定の「うな丼」を、シングル・ダブルの2種類で全国のスシロー(※)にて今年も発売いたします。発売に先がけ、6月19日(月)より予約受付を開始いたします。







スシローの「うな丼」は、土用の丑の日に合わせて販売している夏の定番商品で、毎年多くのお客さまからご好評をいただいております。今年はうなぎの量を2種類ご用意し、5枚のったシングル、10枚のったダブルからお好きな方をお選びいただけます。



スシローのうなぎは、素材から蒸し・焼きの工程、そしてたれに至るまで隅々にこだわりが詰まっています。鮮度と旨みを保つために活〆したうなぎをふっくらと蒸しあげ、じっくりと白焼きにすることで、余分な脂を落とし、旨みを凝縮させました。さらに、スシロー特製のたれをしっかりと重ねることで、うなぎ本来の旨みを引き立てています。またご飯は酢飯を使うことで、ボリュームはありながらもさっぱりとお召し上がりいただけます。ふっくらとしたうなぎに甘辛いたれが絡み、まさに絶品の「うな丼」です。



今年の「うな丼」は、7月19日(水)~7月30日(日)の期間、お持ち帰り限定で発売いたします。発売に先がけ、本日6月19日(月)より予約受付を開始いたします。ご予約はスシロー公式アプリやネット、店頭等でご注文いただけます。おすすめはスシロー公式アプリ・ネットからのご注文で、受け取りの待ち時間が一目でわかるほか、店舗での受け取り時間が指定できスムーズにお受け取りいただけます。



ぜひ、今年の“土用の丑の日”も夏にぴったりなボリューム満点の「うな丼」をお楽しみください。



※酢飯を使用しています。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」では「うな丼シングル(5枚)」のみ取り扱っており、価格が異なります。

※お持ち帰り専門店「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※デリバリーサービスでは、価格が異なります。







スシローのうなぎへのこだわり





【こだわり 1】

鮮度を保つためうなぎは活〆に

うなぎは活〆にすることで鮮度の良いものを厳選しています。



【こだわり 2】

蒸し・焼きの工程を経て、ふっくらしたうなぎへ

しっかりと蒸し作業を行い、ふっくらとしたうなぎに仕上げます。また、炭火でじっくりと白焼きにすることで、余分な脂を落とし、旨さを凝縮させます。



【こだわり 3】

たれはしっかり重ねる

スシロー特製だれをしっかりと重ねることで、たれの味とうなぎ本来の味が楽しめるように仕上げています。













商品概要









■商品名:うな丼シングル(5枚)

■発売日:7月19日(水)~7月30日(日)

■価 格:税込880円

※一部店舗では、税込910円、税込960円でのご提供になります。





■商品名:うな丼ダブル(10枚)

■発売日:7月19日(水)~7月30日(日)

■価 格:税込1,580円

※一部店舗では、税込1,610円、税込1,670円でのご提供になります。













お持ち帰り商品をスムーズに受け取れる『自動土産ロッカー』も!









【スムーズにお持ち帰り商品をピックアップ!】



『自動土産ロッカー』は、お持ち帰り商品をスムーズに、レジで待つことなく受け取れるシステムです。2019年6月に初めて導入され、現在は約540店舗(※)で導入しています。スシロー公式アプリでお好みの商品をご予約いただくとメールで二次元バーコードが届きます。その二次元バーコードをロッカーに読み込ませることで、温度管理されたロッカーから、わずか数十秒でお持ち帰り商品をお受け取りいただけます。



※5月末時点。

※ネットでご注文をされた方は事前にクレジット決済が必要です。

※店舗でのお会計も可能です。





お客さまのあらゆるシーンに合わせてご利用いただける、スシローのお持ち帰りのご紹介





スシローでは、お客さまのあらゆる生活シーンや様々なニーズに合わせてご利用いただける、お持ち帰り方法を各種取り揃えております。ご自身のライフスタイルに合ったお持ち帰りを活用いただき、スシローのおすしをご自宅でもお楽しみください。



1.お近くにスシロー店舗があり受け取りに行ける方には、“店舗でのお持ち帰り”がおすすめ!

お近くにスシロー店舗があり、商品の受け取りにご来店いただける方には、スシロー公式アプリやネット注文・店頭等でのご注文が可能なお持ち帰りがおすすめです。ご予約の際、店舗での受け取り時間を事前に指定することができ、店内での混雑回避にも繋がります。また自動土産ロッカーの導入店舗ではレジで待つことなく商品をスムーズにお受け取りいただけます。









2.お近くにスシロー店舗がない、またはご自宅におすしを届けてほしい方には、“デリバリー”がおすすめ!

お近くにスシロー店舗がなくご来店が難しい方や、ご自宅におすしを届けてほしいという方には、デリバリーもおすすめです。

スシローでは「UberEats」、「出前館」など、デリバリーサービスと提携しております。また、おすしの値段は店頭価格そのままで単品からご注文できるデリバリーサービス『スシローの宅配 Delivered with Uber Eats』も一部店舗にてご利用いただけます。







3.お出かけや買い物ついでにおすしを買いたい方には『スシロー To Go』がおすすめ!

お出かけや買い物など、生活動線上でおすしを買いたいという方には『スシロー To Go』がおすすめです。『スシロー To Go』は、より手軽にスシローのおすしをお楽しみいただけるお持ち帰り専門店です。定番商品をはじめ、フェア商品などもご用意しております。





