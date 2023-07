[株式会社ウェルカム]

2023年7月22日(土)‐8月22日(火)



CIBONE 2023 Christmas Gift Wrapping Competition







この度、2023年CIBONEのクリスマスラッピングの作品を募集するcompetitionを開催いたします。選ばれたデザインはCIBONE(表参道)、CIBONE CASE(銀座)、CIBONE Brooklynの3店舗にてCIBONEのクリスマスを盛り上げるクリスマスギフトラッピングとして全面的に使用されます。どなたでもご応募いただけます。たくさんのご応募、心よりお待ちしております。



テーマ





Dear Christmas

大切な人の顔を想像して、本当にあげたいものを創造する。

モノだけでなく作り手の想い、プレゼントを渡す前の食事、部屋に飾るツリー、ギフトボックス、気持ちの詰まった手紙、プレゼントとともに添える花。

特別な日を迎えるために、そしてその大切な瞬間までの胸の高まりこそ大切に、CIBONEのクリスマスを提案します。

募集内容





2023年CIBONEのクリスマスとしてCIBONE(表参道)、CIBONE CASE(銀座)、CIBONE Brooklynの3店舗で使用するクリスマス限定のGift Wrappingの作品を募集いたします。

*最終選ばれた案はCIBONEデザイナーがアートディレクションとデザインを担当させて頂き、 クリスマスのメッセージカードやラッピングペーパー、角底袋、WEBサイト内のバナーなどに展開させていただきます。



募集規定





ジャンルは問いません。ただし、未発表作品に限ります。点数に制限はありません。



応募期間





2023年7月22日(土)‐8月22日(火)23:59まで



応募条件





■資格 不問 プロ・アマ問わず *ただし小学生以下の場合は代表者として保護者様からの連絡に限ります。

■サイズ 可能な限り、画像データのカラーモードはCMYK、350dpiで10MB以内、長辺約300mm以上。データの形式はJPEG(拡張子:jpgまたはjpeg)でご用意ください。

*データで応募いただいた作品をオンラインで審査。最終案決定となった場合、原画のスキャニングや元データの高解像度のものをお願いさせて頂きます。

■使用画材・手法 オリジナル作品およびグラフィック、イラストレーション、写真、タイポグラフィなど平面でパッケージデザインに展開できる作品。

■著作権の取扱い 受賞作品の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、主催者に移転するものとする ※主催 株式会社ウェルカム



応募方法





design_room@welcome.jp

上記アドレスに件名「2023クリスマスラッピング応募」宛名「クリスマスラッピングコンテスト担当者」と以下情報を全て記入いただきお送りください。

・作品データ

・作品名

・作品コメント(100文字以内)

・氏名

・住所

・年齢

・職業(学校名)

・メールアドレス

・電話番号



結果発表





当選者のご本人には8月28日週にdesign_room@welcome.jpのアドレスから当選のご連絡をさせていただきます。officialでの結果発表は11月上旬にCIBONE 公式ホームページにて発表予定となります。



お問合せ





本件に関してのお問合せはdesign_room@welcome.jpのアドレスにお問合せください。

直接店舗へのお問合せやInstagram等のSNSでのDMに関しましてはご対応ができ兼ねますのでご了承ください。



About -CIBONE-





New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案し、TokyoとBrooklynを拠点とするライフスタイルショップ。

人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

WEB:https://www.cibone.com/

Facebook:https://www.facebook.com/cibone.tokyo/

Instagram:https://www.instagram.com/cibone_tokyo/





