[株式会社ヘソプロダクション]

~ 8月18日(金)から大阪・梅田のポップアップストアで一部先行販売 ~



オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション(本社:大阪市福島区・代表取締役:稲本ミノル)は、吉本興業株式会社の人気芸人「見取り図」と「ニューヨーク」のユニット「ピアス」と、株式会社サンリオのキャラクター(クロミ、シナモロール、ハンギョドン、ポムポムプリン)がコラボレーションした新商品各種を2023年9月中旬より、よしもとエンタメショップほか吉本関連ショップ、関西の土産店・バラエティショップ、WEB等で販売いたします。



一般発売に先駆け8月18日(金)から期間限定で、大阪・梅田で開催されるポップアップストア『zakkaYOSHIMOTO expo POPUP STORE』にて一部商品を先行販売いたします。









■「ピアス×サンリオキャラクターズ」商品概要

著 作:株式会社サンリオ

発売元:株式会社あすなろ舎

販売元:株式会社ヘソプロダクション

販売地域:日本限定

(C) YOSHIMOTO KOGYO (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643269



◎アクリルスタンド(税込¥1,100)※先行発売8/18(金)決定

ブラインド仕様・全4種





◎アクリルマドラー(税込¥1,100)※先行発売8/18(金)決定

ブラインド仕様・全8種





◎木製ボールチェーン(税込¥825)※先行発売8/18(金)決定

ブラインド仕様・全5種





◎木製コースター(税込¥550)※先行発売8/18(金)決定

ブラインド仕様・全7種





◎コネクトマグネット(税込¥550)※先行発売8/18(金)決定

ブラインド仕様・全6種





◎スタンドフレームマグネット(税込¥1,045)※先行発売8/18(金)決定

ブラインド仕様・全6種





◎缶バッジコレクション(税込¥440)※先行発売8/18(金)決定

ブラインド仕様・全7種





◎ミニフレームマグネット(税込¥660)※先行発売8/18(金)決定

全4種





◎クリアファイル(税込¥385)※先行発売8/18(金)決定

全2種





◎マルチ巾着(税込¥990)※先行発売8/18(金)決定





◎ミニ巾着2Pセット(税込¥1,320)※先行発売8/18(金)決定





◎ステッカーS(税込¥550)※先行発売8/18(金)決定

全7種





◎ステッカーL(税込¥660)※先行発売8/18(金)決定

全7種





◎マグカップ(税込¥1,870)※先行発売8/18(金)決定







◎Tシャツ(税込¥4,180)白/黒・S/M/L/XL





◎サコッシュ(税込¥3,630)





◎ソックス(税込¥660)全4種・SIZE:22~25cm





◎不織布トートバッグ(税込¥1,100)





◎ミニタオル3枚組セット(税込¥1,100)





※掲載画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合があります。

※本商品は、吉本興業(株)との契約により(株)あすなろ舎が発売するものです。



■先行販売情報

大阪・梅田にあるルクア イーレ2F イセタン アーバンマーケットにて開催される、新発売のよしもと芸人コラボグッズが集まる『zakkaYOSHIMOTO expo POPUP STORE』にて一部商品を先行販売いたします。



開催期間:2023年8月18日(金)~ 9月4日(月)

開催場所:ルクア イーレ2F イセタン アーバンマーケット/プロモーション1

(住所:大阪市北区梅田3丁目1-3 TEL:06-4301-3809)

※入場無料

※状況により入場規制、または整理券配布を行う可能性があります



ポップアップストアの詳細は、「POPUP YOSHIMOTO」 X(旧・Twitter)アカウントをご覧ください。

https://twitter.com/popupYOSHIMOTO



■一般販売情報

2023年9月中旬より下記エリアにて一般発売

販売場所:よしもとエンタメショップほか吉本関連ショップ、関西の土産店・バラエティショップ、WEB等

ヘソプロダクションWEBショップはこちら|https://heso.base.shop/



■会社概要

社名:株式会社ヘソプロダクション

本社所在地:大阪市福島区大開1-15-26

代表者:代表取締役 稲本 実

資本金:10,000,000円

事業内容:オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL: https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL: https://www.heso-pro.com



