地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表:嵜本 晋輔、以下 当社)は、日興アイ・アール株式会社(以下、「日興アイ・アール」)が実施している「2022年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」において、当社のホームページが「グロース市場表彰 最優秀サイト」及び「総合表彰 優良サイト」に選出されたことをお知らせいたします。









当ランキングは、全上場会社のホームページにおける情報開示の充実度調査と、企業の情報開示に対する意識醸成の促進を目的に、日興アイ・アールが「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の3つの視点で設定した客観的な評価項目に基づき、全上場会社3,926社のホームページについて調査を行うものです。なお、今回選出された「グロース市場表彰 最優秀サイト」は、昨年度に選出された「新興市場表彰 優秀サイト」より1段階上位のランクとなります。



当社は、今後もホームページの更なる充実化と適切な情報開示に取り組んでまいります。



当社のIR・投資家情報ページは下記URLからご覧いただけます。

https://www.valuence.inc/ir/



本件の詳細は、日興アイ・アールのホームページをご参照ください。

https://www.nikkoir.co.jp/rank/rank.html





■バリュエンスホールディングス株式会社(https://www.valuence.inc/)概要

・証券コード:9270 (東証グロース市場)

・設立:2011 年 12 月 28 日

・代表取締役社長:嵜本 晋輔

・本社所在地:東京都港区港南 1-2-70 品川シーズンテラス 28 階

・事業内容:グループ全体の経営・マネジメント強化、戦略立案・策定、企業価値の最大化



