常に新たなフットウェアのスタイルを発信しつづけるBAPE STA™より、

クラシックデザインの「スネークスキン」がリエディションとして登場。

今回登場するモデルはホワイトとブラックのモノトーンカラーをベースに、

スネークスキン柄を組み合わせた高級感のある仕上がりに。









ベージュとブラックの2色展開でBAPE.COMにて2022年11月4日(金)、

A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗にて2022年11月5日(土)発売開始。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/bapesta-1105



