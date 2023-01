[マーク ジェイコブス ジャパン株式会社]

ニューヨーク発ファッションブランド「マーク ジェイコブス」が手掛けるブックストア「BOOKMARC(ブックマーク)」にて、パリ拠点の写真家 Karl Hab (カール・ハブ)の写真集『24H PARIS』の日本発売を記念した写真展を開催します。さまざまなショットやアングルから、パリを独自の視点で捉えています。時系列に並んだ色調や色彩が、この街の豊かな表情を表現した写真展になります。27日(金)のレセプションではサイン会も開催します。この展覧会にあわせ『Karl Hab x 2G』のコラボTシャツとトートバッグも販売。皆様のご来店お待ちしております。





Karl Hab ”24H PARIS” Photo Exhibition

会期:2023年1月22日(日)- 31日(火)

レセプション&サイン会 2023年1月27日(金)19:00~

場所:BOOKMARC(ブックマーク)東京都渋谷区神宮前4-26-14



■店頭以外での販売方法

1/22(日) PM12:00 より、お電話・メールによる対象書籍・展示作品の販売も承ります。

TEL: BOOKMARC 03-5412-0351 (12:00-19:30)

E-mail: BookmarcHarajuku@marcjacobs.com

・送料、決済手数料お客様負担となります。地域別・国別で料金は変動致しますので予めご了承ください。



■商品情報





KARL HAB: 24H PARIS

販売価格:¥8,800(税込)※予価

Introduction by Sarah Andelman & Colette Roussaux

216 pages + covers

Full offset color, hardcover book

Dimensions: 27 × 20 × 2 cm

published in 2022



Karl Habはパリを拠点とする写真家で、ローカルのストリートファッション、アンダーグラウンドミュージックシーン、折衷的なランドスケープを中心に撮影しています。彼の写真は、パリのブリキの屋根を見つめて過ごした深夜から早朝までの、ありのままの生活を映し出しています。デザイン、イラストレーション、最新のトレンドやライフスタイルに飽くなき探究心を抱いている。常に世界を移動、探索、撮影する彼の旅は、ロンドン、香港、ロサンゼルスなど、私たちの文化を形成する都市を訪れました。着陸間近の飛行機の美しいライン、外国の都市の街並み、暑い日のアイスクリームの美しさなど、カールは完璧な瞬間を捉えるタイミングを知っています。どう撮るかではなく、何を撮るか。



昨年Karlの最新写真集『24H PARIS 』が発売。先に発売された『24H HONG KONG』『24H LOS ANGELES」に続く第3弾として満を持してパリの24時間を撮影。さまざまなショットやアングルから、パリを独自の視点で捉えています。サラ・アンデルマンとコレット・ルソーによるイントロダクションを含め、時系列に並んだ色調や色彩が、この街の豊かな表情を表現しています。











KARL HAB 24H PARIS X 2G TEE

販売価格:未定

COTTON 100%

Size: M , L , XL









KARL HAB 24H PARIS X 2G TOTE

販売価格:未定

COTTON 100% キャンバス

13L 容量 厚手キャンバストートバッグ



■展示作品

24H PARIS PRINT 20点

販売価格:¥93,500(税込)※予価

Print size: 400 x 270 mm (Frame size: 530 x 420 mm)

Silver-salt photo print on Fuji Color Professional Paper/Glossy

各Edtion:5

















■プロフィール

KARL HAB (カール・ハブ)

写真家であると同時に、航空エンジニアの資格を持ち、旅に出ていないときは主にフランスのパリを拠点に活動。航空、デザイン、ファッションの愛好家で、仕事で頻繁に世界中を訪れ、国際的なファッション、ストリートカルチャー、旅行への情熱を個人的なプロジェクトに込めている。世界中を飛び回る生粋の旅行者であるハブは、15年以上も撮影を続けていて写真家としての評価も高い。



■協賛

富士フィルム



■協力

2G



