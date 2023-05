[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、四国・愛媛発の男女ツインボーカルパンクバンド「LONGMAN(ロングマン)」の限定コミュニティ「長男の楽屋」への参加権等が付いたNFTアイテム「LOOOOONG PASS」を5月24日(水)より販売開始いたしました。



今回販売された「LOOOOONG PASS」は、この度オープンする限定コミュニティ「長男の楽屋」への参加権だけでなく、今後発表されるバンドのNFTを優先的に購入できるなど、ファンにとって嬉しい権利が付属するユーティリティNFTで、LONGMANとファンとの末永い関係を表したパスポートととも言える新しいアプローチのアイテムです。



また、限定コミュニティ「長男の楽屋」では、“ファンの皆さまとより深い関係を築いていくこと”をコンセプトに、ライブチケットの優先購入権利、メンバーブログや動画コンテンツの配信、さわの似顔絵イベント開催なども展開予定で、今までにない距離感でLONGMANの魅力を体験することができます。



5月24日(水)にオークション形式で販売開始する「LOOOOONG PASS」【第一弾】は、No.000001~000010のレアなシリアルナンバー付き。シリアル毎に異なるPOPなメンバー手描きイラストがデザインされているため、それぞれが“世界に一点のみ”となる希少性の高いプレミアムNFTとなっています。



5月30日(火)15:00からは【第二弾】の販売も予定しており、こちらはNo.001001~001100のシリアルナンバー付きで、ファンにも馴染みのある「つけもの君」のイラストがデザインされています。



今後さらなるNFT保有者特典の追加も予定していますので、ぜひ「LOOOOONG PASS」を手に入れて、LONGMANとの新たな絆の形を共に創り上げましょう。



■LONGMANメンバーコメント

NFTとは代替不可能な唯一無二のデジタルデータでございます。

そんなNFTを使ってLONGMANとみんなが楽しく過ごせるような「LOOOOONG PASS」を作りました!

新しい技術を取り入れることで今までにない面白いものができるのではと思ってます!

よろしくお願いします!



<LONGMAN NFT PASS「LOOOOONG PASS」>

▼保有者特典(後日追加予定)

・NFT保有者限定コミュニティへの参加権

※1年間有効(2023年5月30日~2024年5月29日)

※次年度以降分の有効期限を有した「LOOOOONG PASS」の優先的な継続購入権が付与されます

・今後販売されるNFTの優先的な購入権利

・ライブチケットの優先購入権利



■第一弾販売(オークション)

No.000001~000010までのプレミアムなシリアルナンバー付きとなる第一弾にはメンバー手書きイラストが使用されており、シリアル毎にデザインが異なります。(全10種)



【販売形式】オークション

【販売数】限定10点(No.000001~000010)

【入札期間】2023年5月24日(水)12:00 ~5月30日(火)12:00

※5月30日(火)12:00以降、No.000001より15分毎にオークション終了

【オークション開始価格】¥10,000(税込)~

【決済方法】クレジットカード / Ethereum(ETH) / Polygon(MATIC)

【対応ブロックチェーン】

クレジットカード決済:Fanplaチェーン発行

Ethereum(ETH):Ethereumチェーン発行

Polygon(MATIC):Polygonチェーン発行

※Ethereum(ETH)及びPolygon(MATIC)のご利用にはMetamaskが必要となります。



■第二弾販売(定価販売)

第二弾は、「つけもの君」デザイン(全1種)のNo.001001~001100のシリアルナンバーを販売



【販売形式】定価販売

【販売数】限定100点(No.001001~001100)

【販売開始日】2023年5月30日(火)15:00~

【販売価格】¥8,888(税込)

【決済方法】クレジットカード / Ethereum(ETH) / Polygon(MATIC)

【対応ブロックチェーン】

クレジットカード決済:Fanplaチェーン発行

Ethereum(ETH):Ethereumチェーン発行

Polygon(MATIC):Polygonチェーン発行

※Ethereum(ETH)及びPolygon(MATIC)のご利用にはMetamaskが必要となります。



▼「LOOOOONG PASS」SPECIAL SITE

https://longman.jp/feature/nft_special



▼LONGMAN NFT PASS「LOOOOONG PASS」販売ページ

https://owner.fanpla.jp/mypage/official/20



【Fanpla Ownerについて】

Fanpla Ownerは、エンターテインメント領域におけるNFT(非代替性トークン)を購入できる Fanplus独自のNFTマーケットプレイスです。プライマリーマーケット(一次流通)として、アーティストなどの公式NFTコンテンツ販売に絞ることで一次流通商品の質を担保し、一次流通で手に入れたNFTは、Fanpla Owner内にてセカンダリーマーケット(二次流通)での販売・購入も可能です。権利者への収益還元を目的としたロイヤリティ機能も設けており、二次流通以降の収益の一部を権利者に還元できる仕様となっています。

また、Fanpla Ownerでは、パブリックチェーンである「Polygon(ポリゴン)」、「Ethereum」チェーンを採用しながら、プライベートチェーンも併用することで、ユーザービリティを踏まえてクレジットカード決済が行えます。プライベートチェーンの利用に関してもその取引履歴が Ethereum(イーサリアム)ネットワーク上に記録される独自仕様を構築していることも特徴となっております。



当社ではこれまで、アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスの提供を目指し、約300強の音楽アーティストのファンクラブをはじめとしたエンタメ領域でのITサービスを実現してきました。Fanpla Ownerでは、当社の強みであるファンデータベースも活用することでNFTマーケットプレイスへの誘導を図り、マーケット流通の拡大を目指していきます。

また、このFanpla Ownerでのブロックチェーン技術の導入、知見をもとに、Web3時代に適応した新たなファンビジネスに取り組むべく、例えばライブチケットのブロックチェーン管理、それに伴う二次流通以降の収益還元の実現、当社の主要事業であるファンクラブ運営においてもブロックチェーン技術の導入、連携を行う事でファンサービスのアップデートを行っていくなど、グループ会社とのシナジーも活かしながらWeb3時代の音楽エンターテインメント領域におけるファンビジネスの在り方を提示し、ファンにとって新たな体験を提供できるよう取り組んでまいります。





■Fanpla Owner

エンターテインメント領域におけるNFTマーケットプレイス



●サービスURL

https://owner.fanpla.jp



●対応流通サービス

・プライマリーマーケット(一次流通)対応

・セカンダリーマーケット(二次流通)対応



●対応通貨

・Polygon(MATIC)

・イーサリアム(Ethereum)

・日本円(クレジットカード)



●対応チェーン

・Fanplaチェーン

・Ethereum(イーサリアム)

・Polygon(ポリゴン)

※記載の仕様は変更となる可能性があります。





【LONGMANプロフィール】



四国、愛媛発の男女ツインボーカルパンクバンド。



さわ(Ba/Vo)、ひらい(Gt/Vo)、ほりほり(Dr/Cho) の3人で2012年より活動をスタートし、2013年に初音源「Stay Hungry,Stay Foolish」を発売。インディーズでは全5枚のオリジナルアルバムをリリース。全国の大型フェスにも多数出場し話題となる。

2019年6月にはインディーズを総括するベストアルバム『Dictionary-indies BEST 2013-2019-』をリリースし、過去最高のオリコンウィークリー総合チャート15位にランクイン。その後11月にはSony Musicから、TVアニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」のEDテーマとしてメジャーデビュー。

2020年2月、ドラマ「ゆるキャン△」主題歌「Replay」を含む1stアルバム『Just A Boy』をリリース。2021年5月にはミニアルバム『This is Youth』をリリースし、オリコンデイリーチャート4位を記録。2022年5月、TVアニメ『ラブオールプレー』EDテーマを収録したEP『ライラ』をリリース。

そして2023年10月、約二年半ぶりとなるメジャー・2ndアルバム『10/4』をリリースすることが決まっている。



全国各地の大型フェスを席捲し、ますます勢いを増すLONGMANから目が離せない!



●LONGMAN HP & SNSアカウント

・HP

https://longman.jp/



・Twitter

https://twitter.com/longman_asp



・Instagram

https://www.instagram.com/longman_official/



・Tiktok

https://www.tiktok.com/@longman_band







■株式会社Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp





※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。



