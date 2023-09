[株式会社ニトリホールディングス]

株式会社ニトリホールディングス(札幌市北区、代表取締役会長兼最高責任者(CEO) 似鳥昭雄)は、アジア地域への出店を加速すべく、香港の第1号店を、2023年9月に九龍湾(きゅうりゅうわん)にある大型ショッピングモール「MegaBox(メガボックス)」内にオープンいたします。







ニトリグループは、「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。」というロマン(志)、2032 年3,000 店舗、売上高3 兆円を達成するというビジョンを掲げ、住まいに関わる家具、ホームファッション関連商品を取り扱う「ニトリ」、生活必需品を中心に人気の高いホームファッション商品を取り扱う「デコホーム」、エクステリア商品も取り扱うホームセンター「島忠」、大人の女性向けアパレルブランドを取り扱う「Nプラス」等を展開するグループです。現在、日本に793 店舗、中国大陸・台湾・マレーシア・シンガポールに142店舗、合計935 店舗を有しています。



ニトリグループは、低価格で品質に優れた「お、ねだん以上。」の多種多彩な商品の提供を実現すべく、商品企画から製造・物流・販売まで、自らが一気通貫でプロデュースするビジネスモデルを構築してまいりました。その過程で、アジア地域に多数の提携先企業、自社の工場や商社からなるネットワークを構築し、多くのアジア地域のビジネスパートナーと共に、楽しく、豊かに、トータルにコーディネートされた住空間の創出を世界の人々にご提案するよう努めています。



著しい成長が見込まれるアジア地域は、ロマンとビジョンの実現に向けた最重要地域であり、出店の加速により、早期に店舗網の充実を図ることを最重点課題の一つとして位置付けています。中国大陸には、2000年に商社を設立し、店舗は2014年の武漢への初出店を皮切りに拡大を続け、現在は74店舗、台湾には、2007年の高雄への初出店以来、現在58店舗を有しています。多くのお客様にご支持を頂いており、店舗網の拡大を続けてまいります。香港では、2032年20店舗体制に向けて、今後も出店を進めてまいります。



なお、2022年には、マレーシアとシンガポールへの初出店を含め、アジア地域の4つの国と地域に合計して37店舗の出店をいたしました。8月にはタイへの初出店も果たし、多くのお客様にご支持を頂いております。今般の香港に加え、新たにベトナム、インドネシア、フィリピン、韓国に初出店を計画しております。今後、既存の国と地域への出店と併せ、2024年3月末までに78店舗を新たに出店し、アジア地域合計206店舗となる予定です。また、2025年以降はロマンとビジョンの実現に向け、毎年平均300店舗の出店を行っていく計画です。



香港1号店 2023年9月オープン(予定)

建物名:MegaBox

住所:Unit5 on Level 6 of MegaBox Enterprise Square Five , 38♯Wang Chiu Road , Kowloon Bay HongKong ※店舗概要の詳細は確定次第、改めてご案内いたします。



(株)ニトリホールディングス代表取締役会長兼最高責任者(CEO) 似鳥昭雄のコメント

当社は、「住まいの豊かさを世界の人々に提供する。」というロマンのもと、お客様の立場に立った 「お、ねだん以上。」の商品・サービスを提供し続けるよう、一気通貫型のビジネスモデル”製造物流IT小売業”の特質を磨いてまいりました。現在アジアを中心にそのチャレンジを拡げています。アジア地域への出店を加速し、アジア地域のより多くの国と地域で、より多くのお客様に、ニトリの商品をお届けすることができるようになることを大変嬉しく思っています。



(株)ニトリホールディングス取締役グローバル商品本部本部長兼グローバル販売事業推進室室長

海外販売事業管掌 武田政則のコメント

世界有数の都市の一つである香港への出店を大変嬉しく思っています。当社は、アジア地域への出店を加速しており、8月にはタイへの初出店を実現いたしました。家具とホームファッション商品を同時に展開しているホームファニシングストアは、アジア地域にはまだまだ多くありません。日本で磨き上げられた品質の基準を、アジア地域にも提供しながら、世界のさまざまな住まい・暮らしの「不平・不満・不便」を解消できるよう、また、コーディネートをより多くのお客様に楽しんで頂けるよう、今後も挑戦を続けてまいります。



NITORI HONG KONG CO., LIMITED 管理部アシスタントマネージャー 李娜のコメント

私は2005年にニトリグループに入社し、商品開発、店舗開発や店舗業務など、多くの部署を経験しました。香港への出店は、入社時からの夢であり、今回の出店はとても嬉しく思います。この出店により、香港のより多くのお客様に、トータルにコーディネートされた素敵なお部屋をご提案できるよう、そして、世界の人々の豊かな暮らしに貢献できるよう尽力してまいります。



似鳥国際奨学財団卒団生 ハン イケンデニスさんのコメント

香港はアジア地域で重要な経済拠点であり、多様な文化とビジネスの機会を提供しています。ニトリが香港に進出し、地域の顧客に高品質の家具や家庭用品を提供することで、新たな市場の成長を期待できると思います。今回の香港初出店は、新たなチャレンジをもたらすと同時に、様々な機会を生み出します。地域社会への貢献と発展に向けて、大変頼もしい取り組みだと思います。ニトリの香港での出店が成功を収めることを、心からお祈りしております。















【ニトリグループについて】



【似鳥国際奨学金財団について】

似鳥国際奨学財団は、「ニトリグループが描くロマンの実現に、大きな力を貸して下さったアジア諸国の方々へ恩返しをしたい」という思いから、(株)ニトリホールディングス創業者である似鳥昭雄が私財を寄附し、2005年3月に設立。設立から給付型奨学金(返済義務のない奨学金)の支援を、さまざまな形で広げてきました。

2023年3月末までに46の国と地域の9,254名に累計42.2億円の支援をいたしました。



