TENDRE(4/27)、向井秀徳(4/28)、青葉市子(4/29)、角舘健悟(Yogee New Waves)(4/30)が、有楽町「I‘M A SHOW」でお届けする日替わりワンマン



昨年末に東京・有楽町に誕生した新劇場「I'M A SHOW (アイマショウ)」にて、新緑が美しい4月下旬、新たな音楽イベント「TOKYO春爛漫」を4日間連続で開催します。本公演は日替わりワンマン公演で各出演者による弾き語りの予定です。







4月27日(木)はTENDRE、28日(金)は向井秀徳アコースティック&エレクトリック、29日(土)は青葉市子、そして30日(日)は角舘健悟(Yogee New Waves)の出演がそれぞれ決定。

チケットは2月4日(土)10:00よりI‘M A SHOW劇場会員先行の受付を開始します。

舞台と客席が一体となる約400席の会場にて親密で贅沢な時間をお過ごしください。

春爛漫の候、有楽町でお会いしましょう。





公演概要



【公演名】『TOKYO春爛漫』

【日時】

4月27日(木) 開場17:30/開演18:30

4月28日(金) 開場17:30/開演18:30

4月29日(土) 開場16:00/開演17:00

4月30日(日) 開場15:00/開演16:00

【会場】music & theater I‘M A SHOW TOKYO, YURAKUCHO

(東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 有楽町マリオン(有楽町センタービル)別館 7F)

【出演】

4月27日(木) TENDRE

4月28日(金) 向井秀徳アコースティック&エレクトリック

4月29日(土) 青葉市子

4月30日(日) 角舘健悟(Yogee New Waves)

【チケット料金】全席指定 5,500円(税込・別途ドリンク代600円必要)※未就学児入場不可

【チケット最速先行受付期間】

■I’M A SHOW劇場会員先行

受付期間:2月4日(土)10:00~12日(日)23:59

受付URL:https://eplus.jp/imashow/

【主催】J-WAVE

【企画・制作】TONE / I'M A SHOW

【公式HP】https://sunrisetokyo.com/detail/21683/

【お問合せ】サンライズプロモーション東京 0570-00-3337 (平日12:00~15:00)

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2020年7月1日(水)よりお電話によるお問合せ受付を、

月~金の正午12:00~15:00の営業とさせて頂いております。詳細はホームページをご覧ください。



