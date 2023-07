[株式会社ウェルカム]

開催期間:2023年7月21日(金) - 8月13日(日) 開催店舗:CIBONE(表参道)



BORNTOSTANDOUT LAUNCH POP UP









CIBONE(表参道)では韓国で注目を集める〈BORNTOSTANDOUT〉の LAUNCH POP UP を開催いたします。

2020年にソウルで創業した BORNTOSTANDOUT〈ボーン トゥ スタンド アウト〉 は、ジェンダーレスの未来

を信じて社会の常識によって抑圧された「欲望」を開放するという挑発的なコンセプトで、個を確立するべき時代にあって香りを纏う人が心と肉体の充実感を埋めながら自由な意思を活発にさせることで、幸福感や生きている実感を促します。サスティナブルラグジュアリーの最先端をいくヴィーガンフレグランスは錚々たる調香師たちの優れた鼻と感性でトップからベースまで綺麗に組み立ててすべての人間がニュートラルに香りを纏えるように仕立てられています。

代表的なDirty Rice の香りは米という韓国的な素材にエスプリを効かせて官能的に表現した作品。その調香は肌によく馴染み軽妙な香りが一日中肌に残ります。

また香水瓶は伝統的な朝鮮白磁を再解釈したデザインで、ピュアなイメージのボトルが「欲望」を浮き彫りにするというもの。 1392 年の朝鮮王朝始まり以来、つねに韓国のシンボルとなってきた白磁がもつ純白の肌や官能的な曲線に対照的なクリムゾンレッドを組み合わせてアイデンティティを表現しています。

「韓国らしさ」と「韓国的でないもの」そして「古い価値観」と「新しい価値観」この相反する価値を掛け合

わせた、多様性のある香りと独自の世界観であなたの「欲望」を受容する心地良さをぜひ体験して下さい 。



今回のCIBONE(表参道)で開催する国内ローンチを記念した POP UP では、香水・ボディケア・フレグランスタグ

のフルラインナップが揃います。



購入者特典として、香水をご購入いただいたお客様へディスカバリーセットを先着10 名様、BORNTOSTANDOUTの商品をご購入されたお客様全員に先着順でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。



EAU DE PARFUM‐DIRTY COLLECTION





WHITE PORCELAIN

BORNTOSTANDOUT(ボーン トゥ スタンド アウト)の香水瓶は韓国を代表するやきものである朝鮮時代の白磁を再解釈したもの。日本の陶磁に多大な影響を与えた潤いのある純白の肌や釉調と造形における有機的な曲線の美しさにある審美性そしてエレガントさが特徴です。ブランドのアイデンティティを表現するために白磁がもつ官能的な曲線と洗練された純白の色を香水瓶に再現しました。BORNTOSTANDOUT の白と最も対照的な色であるクリムゾンレッドをブランドの挑発的なアイデンティティを表すために採用しています。



ROOM FRAGRANCE /BODY CARE‐DIRTY COLLECTION





ROOM FRAGRANCE

ペーパータイプのエアーフレッシュナーです。クローゼットやドアノブに掛けてあるいは車内など自分だけの空間でシグネチャの香りをお楽しみください。香りの持続時間は約 1 ヶ月。



BODY CARE(BODY WASH BODY CREAM HAND WASH HAND CREAM)- DIRTY COLLECTION

韓国の身近なカルチャーである入浴文化から着想を得たボディケアコレクションです。馥郁と香る心地良さを前面に打ち出したサステナブルな製品をお楽しみください。





ABOUT-BORNTOSTANDOUT-







2020年にソウルで創業した BORNTOSTANDOUT (ボーン トゥ スタンド アウト)は「韓国らしさ」と「韓国的でないもの」の価値をかけ合わせた新進気鋭のフレグランスブランド。日本の文化や感覚に共通する儒教を基盤とした韓国の思想に反して 『 欲望 』 に焦点を当て悪びれることなく完璧なフレグランスへとまとめ上げます。社会の常識によって抑圧された 『 欲望 』 を開放するという挑発的なコンセプトです。私たちは無意識のうちに社会的に正しいとされた固定観念の中で生きることでそこに安心を感じています。この古典的な儒教思想の生き方

を強制することは個人から心と肉体の充実感を求める余地を奪い自分らしさを受け入れることを妨げます。ジェンダーレスな未来を信じて社会の常識に反抗する BORNTOSTANDOUT は個を確立するべき時代にあって香りを纏う人が心と肉体の充実感を埋めながら自由な意思を活発にさせることで幸福感や生きている実感を促します。香水瓶は伝統的な朝鮮白磁を再解釈したデザインでピュアなイメージのボトルが 『 欲望 』 を浮き彫りにするというもの。ブランドのクリエイティブは過激なものも多くソウルの梨泰院にある独特な世界観の HOUSEOF CRIMSON (フラッグシップショップ)は必訪です。



特典







購入者特典として、香水をご購入いただいたお客様へディスカバリーセットを先着10名様、BORNTOSTANDOUT の商品をご購入されたお客様全員に先着順でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

















開催概要





タイトル:BORNTOSTANDOUT LAUNCH POP UP

開催期間:2023年7月21日(金) - 8月13日(日)

開催場所:CIBONE(表参道)

150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間:11:00 - 20:00

会期中のお客様お問い合わせ先:03-6712-5301(CIBONE)

詳細URL:https://www.cibone.com/news_exhibition/7371/



ABOUT-CIBONE-





New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案し、東京とBrooklynを拠点とするライフスタイルショップ。

人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。







企業プレスリリース詳細へ (2023/07/20-19:47)