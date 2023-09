[株式会社チョコレイト]

CHOCOLATE Inc.(本社:東京都渋谷区、代表取締役:渡辺裕介)によるキャラクターレーベル「CHOCOLATE CHARACTER LABEL」(略称:CCL)は、パペットの国に住むキャラクター ・パペットスンスンとアーティスト・never young beachのオリジナルコラボグッズを販売することをお知らせいたします。







本グッズは、先日9月20日に公開したnever young beachとパペットスンスンによるコラボMV「never young beach ×PUPPET SUNSUN -らりらりらん Rarirariran(official video)」と合わせて展開するもので、Tシャツやステッカーなど全7種(※)をラインアップ。9月28日の東京会場を皮切りに全国で行われるワンマンツアー「never young beach- “ありがとう” Release Tour 2023 -」各ライブ会場で販売するほか、同日よりパペットスンスン公式オンラインストアでも販売を開始します。また、本グッズの発売を記念して、フォロー&リポストで30名様にグッズが当たるキャンペーンも実施いたします。

※アイテムによりライブ会場限定販売、パペットスンスン公式オンラインストア先行販売となります



■never young beach × PUPPET SUNSUN コラボグッズ 販売開始日:

2023年9月28日(木) ※パペットスンスン公式オンラインストアでの販売は18時開始



■never young beach × PUPPET SUNSUN コラボグッズ 販売場所:

・パペットスンスン公式オンラインストア(https://puppetsunsun.com)

・「never young beach- “ありがとう” Release Tour 2023 -」各ライブ会場



■ never young beach × PUPPET SUNSUN - らりらりらん Rarirariran (official video):

https://www.youtube.com/watch?v=NQ-XX6u2qOk

※9月20日公開





never young beach × PUPPET SUNSUN コラボグッズ一覧





never young beachとパペットスンスンが初めてコラボレーションした、「らりらりらん」のスペシャルMV公開に合わせ、オリジナルグッズを発売します。ラインアップはTシャツやタオルなどライブ鑑賞時に活躍するものからマグカップやステッカーなどの雑貨まで全7種で、一部のグッズはライブ会場限定販売、またはパペットスンスン公式オンラインストア先行販売(※)となります。グッズデザインはnever young beachのニュー・アルバム「ありがとう」のジャケットイラストを手掛けたイラストレーター・佐藤薫氏が担当しています。



■パペットスンスン公式オンラインストア・ライブ会場共通販売商品:



・ラバーキーホルダー 1,300円(税込)



・タオル 2,800円(税込)



・バンダナ 2,200円(税込)





■パペットスンスン公式オンラインストア先行販売商品:



・TEE-SHIRTS(A)4,500円(税込)



・ステッカーセット 1,500円(税込)



・マグカップ 2,500円(税込)





■ライブ会場限定販売商品:



・TEE-SHIRTS(B)4,500円(税込)





※「パペットスンスン公式オンラインストア先行販売商品」については、ライブ会場での販売はいたしません

※画像はイメージとなります



never young beach × PUPPET SUNSUN ARIGATOキャンペーンについて





never young beachとパペットスンスンのコラボグッズ発売を記念し、X(旧:Twitter)にて、フォロー&リポストで30名様にコラボグッズやnever young beachとパペットスンスンのサイン入りオリジナルポストカードなどが当たる「ARIGATOキャンペーン」を実施いたします。







■キャンペーン実施期間:

2023年9月26日(火)~10月10日(火)



■プレゼント賞品詳細:

<A賞>オリジナルポストカード 10名様

<B賞>マグカップ 10名様

<C賞>ステッカー 10名様



■参加方法:

1.Xの「パペットスンスン情報局(@sunsun_info)」アカウントをフォロー

2.キャンペーン投稿をリポスト





never young beach- “ありがとう” Release Tour 2023 - について





never young beachの最新アルバム「ありがとう」を携えて開催される全国ツアー。9月28日の東京・LIQUIDROOMを皮切りに全国11都市13公演を予定しています。

ライブ情報詳細: https://neveryoungbeach.jp/news/







■アルバム「ありがとう」について

・タイトル:never young beach 5th album「ありがとう」

・発売日:2023年6月21日(水)

・価格:4,400円(税込)

・発売元:Roman Label / Bayon Production

・販売元:SPACE SHOWER MUSIC

・配信: https://neveryoungbeach.lnk.to/arigato



never young beachについて









2014年春に結成。2015年に1stアルバム「YASHINOKI HOUSE」を発表し、「FUJI ROCK FESTIVAL」に初出演。2016年に2ndアルバム「fam fam」をリリースし、2017年にSPEEDSTAR RECORDSよりメジャーデビューアルバム「A GOOD TIME」を発表。2018年に10inchアナログシングル「うつらない/歩いてみたら」をリリース。そして2019年に、4thアルバム「STORY」を発表し、初のホールツアーを開催。2023年6月、約4年ぶりとなる5thアルバム「ありがとう」をリリース。





パペットスンスンについて









パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。

6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

Twitter:https://twitter.com/puppet_sunsun

YouTube:https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト:https://puppetsunsun.com





