[モリサワ]

株式会社モリサワは、2023年10月25日(水)から10月27日(金)の3日間、幕張メッセにて開催される「第14回 Japan IT Week 秋」に出展します。Japan IT Week は、ITの各分野を幅広く網羅した、日本最大級のIT展示会です。





本展示会では、Webサイトの文字表現を豊富なフォントでサポートする「TypeSquare」や、アプリケーションに独自のフォントをお使いいただけるライセンス「組込みフォント」を中心にご案内いたします。

実際にフォントをご利用いただいているお客さまの事例の中からパッケージデザインからECサイトまで一貫したフォントで体験をデザインされたプロジェクト、商品ブランディングのために独自のフォントを制作された例など、フォントの新たな活用方法をご覧いただけます。

開催概要





名 称:第14回 Japan IT Week 秋

会 期:2023年10月25日(水)~27日(金) 10:00~18:00

※最終日のみ17:00まで

会 場:幕張メッセ(千葉市美浜区中瀬2-1)

小間番号:27-39



展示会詳細はこちら

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html



製品情報





【フォントソリューション】

・組込みフォント

https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/embedding/

・Webフォント TypeSquare

https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/typesquare/

・サーバーアプリケーション用フォントライセンス

https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/server-font/





●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ エンタプライズ営業部 エンタプライズ営業課

E-mail: enterprise-sales@morisawa.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/11-16:16)