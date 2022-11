[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R) とニューヨークを本拠地とするプレミアムオーディオメーカー、MASTER & DYNAMICとの限定コレクションが登場。



この限定コレクションでは、MG20 Wireless Gaming HeadphonesとMW08 Active Noise-Cancelling True Wireless Earphonesの2モデルにBAPE(R)の代表的なカモフラージュ柄である「ABC CAMO」のブルーとピンクが採用されています。



MG20 Wireless Gaming Headphonesは、カスタム50mmベリリウムドライバと7.1サラウンドサウンドにより、ワンランク上のインゲーム体験を提供します。

取り外し可能なブームマイクや 内蔵マイクシステムは、優れた明瞭性と多様な表現力を実現し、低遅延アダプターは、デバイス感を簡単に切り替えらることができます。



Alcantara(R)素材、コーティング処理されたキャンバス素材や軽量なマグネシウムなどの上質な素材を使用することで、驚くほど快適なヘッドセットを実現し、長持ちするように設計されています。



コンパクトながらパワフルなMW08Active Noise-Cancelling

True Wireless Earphonesは、ライブパフォーマンスのような豊かで温かみのあるサウンドに加え、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能、6基のマイクによる優れた通話機能を備えています。

サファイアガラス製のこのイヤホンは、単体で12時間のバッテリー駆動が可能で、ステンレススチール製の充電ケースを使用すると最大計42時間の再生が可能です。



Master & Dynamic x BAPE(R)コレクションは2022年10月29日にBAPE STORE(R)、BAPE.COMおよび、www.masterdynamic.com で独占販売されます。



