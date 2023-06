[株式会社ベーシック]

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝、以下「当社」)は7/11(火)、7/12(水)に株式会社ユーザベース(本社:東京都千代田区、代表者:稲垣裕介 / 佐久間衡)が運営するNewsPicks Stage.の営業&マーケティング情報番組『Marketing BASARA』に出演いたします。



本セミナーは10のセッションから構成され、当社は7/12(水)16:45から配信されるセッション10「今こそ、BtoBマーケティングの真価を問う -2025年のマーケティングが在る姿-」において、代表の秋山がお話いたします。







番組概要





コロナ禍を経た今日、営業やマーケティングの現場に、新たな地殻変動の波が訪れています。

フルリモート環境が一段落し、再び出社を奨励する企業が増加するとともに、リアルイベントや対面での商談・打ち合わせのシーンも再開されました。改めてリアルとデジタルの融合に注目が集まっています。



また、コロナ影響下で加速したDXの潮流は、デジタルツール導入などのデジタライゼーションに留まらず、デジタルマーケティングやインサイドセールス組織の立ち上げ、セールスイネーブルメントの導入等、本格的な組織変革・企業全体の変革を推進する動きへと焦点が移りました。組織風土にいかにイノベーションを起こすのかがまさに問われています。さらに今年に入り、ChatGPTに端を発した生成型AIの進化が、営業やマーケティングの現場、そして我々の仕事の在り方をも大きく変えようとしています。



このような激しい変化の中、多くの日本企業では、自社における営業・マーケティングの進化を加速させ、企業変革へ導くことが求められています。



そこで今回、営業&マーケティング領域におけるイノベーティブな取り組みを推進する企業や変革リーダー、挑戦者が、2日間にわたって営業&マーケティングDXのリアルなストーリーと未来への知見をお話しいたします。







セッション10「今こそ、BtoBマーケティングの真価を問う -2025年のマーケティングが在る姿-」について





■ セッション概要

Webマーケティングの加速、リアルとデジタルの融合、AIの進化、営業プロセスとマーケティングオペレーションの改革。BtoBマーケティング領域は今日も進化を続けています。一方で、未だに形式的なやりとりや旧態依然とした考え方がまかり通るシーンも見受けられます。



BtoBマーケティングとは何か。そして数年先にむけてどのように進化を遂げていくのか。

それらに対する知見のある経営者・エキスパートが、マーケティングの今と未来を語ります。



■ 出演者について

柘植 朋紘 氏

株式会社キーエンス

データアナリティクス事業グループ マネージャー







新卒でキーエンスに入社後、コンサルティングセールス・人事採用を経て、データをフル活用したマーケティング・営業推進・販促活動に10年以上、従事。現在は、キーエンスの高収益の源泉である「データ活用ノウハウ」を基にした『データ活用支援事業』を、新規事業として幅広く展開中。各種イベントでの講演多数。



久我 温紀 氏

ウイングアーク1st株式会社

執行役員 マーケティング本部長 セールス&レベニューエヴァンジェリスト







ウイングアーク創業時に事業へ参画。法人向けソフトウェアのアカウントセールスとして5期連続トップセールスを達成し、マネージャーに最年少で就任。成績不振の営業部門の再建に関わり全部門予算達成を実現、過去最大の事業成長を牽引する。2016年 営業統括責任者に就任。2017年 経営戦略担当を兼任し、2018年よりマーケティング統括責任者。2019年9月より現職。セールス&レベニューエヴァンジェリストとして、メディアへの寄稿や講演等を行う。



秋山 勝 氏

株式会社ベーシック

代表取締役







高校卒業後、企画営業職として商社に入社。1997年、グッドウィルコミュニケーション入社。物流倉庫の立ち上げやEC事業のサービス企画を担当。2001年、トランスコスモスに入社し、Webマーケティング関連の新規事業など数々の事業企画を手がける。2004年、ベーシックを創業。「問題解決の集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに、これまで50以上の事業を創造。現在はSaaS事業・メディア事業を展開。



■番組ページURL

https://newspicks-stage.com/lobby/receptions/fs-marketing-basara-sp



■お問い合わせ先

NewsPicks Stage. 運営事務局

newspicks-stage.info@uzabase.com



