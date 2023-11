[ISARIBI株式会社]

ISARIBI株式会社の運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」所属の歌い手オタクインフルエンサー「地雷チャン」が、WEGO池袋サンシャインシティアルタ店にて、TikTok & チェキ撮影会!を実施する。TikTok & チェキ撮影会!は2023年12月2日(土)13:00時からの開始を予定している。





2023年12月1日(金)WEGO池袋サンシャインシティアルタ店が池袋サンシャインシティアルタ1階フロアへに新規オープン。





「TikTok & チェキ撮影会!」詳細



当日開催店舗にて ¥2,000 (税込) ご購入でTikTok 撮影会、¥4,000(税込)ご購入でチェキ撮影会、¥6,000 (税込) ご購入で TikTok & チェキ撮影会にご参加いただけます。

店頭での様子は盗撮無料大歓迎!





※WEGO ONLINE STOREへの

無料会員登録が必須となります。

(お会計時にログインしたマイページを提示いただきます)





地雷チャンプロフィール



オタク界隈で推し活女子の悩みや主に10~20代女子が共感できるような発信を動画や文章(X)色んなところにて発信している。



最近渋谷109にもある人気量産型・地雷系女子向けブランドAnkRougeでコラボ販売した推し活女子の悩みを解決する痛バは5分で即完!



ファンの95%は女性で、WEGOが発表した『【総回答数7万超】2023年上半期“界隈別”トレンドランキング』にてオタク界隈が選ぶインフルエンサーランキング部門で2位に輝くほど、今年一番旬なオタクインフルエンサー。

総フォロワー25万人



■オフィシャル YouTube

■オフィシャル X(旧Xアカウント)

■オフィシャル Instagram

■オフィシャル TikTok

<株式会社ウィゴー>









Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約160店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN(あなたのファンになる)』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用した

ブランドを多数展開 。

音楽レーベル【Manhattan Records(マンハッタン レコード)】や芸能プロダクションとして近年話題のアーティストを発掘している株式会社レキシントンタレントマネージメントを子会社に持つ。



METEORA st. INFORMATION









『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



『今までの私をぶち壊す』 をテーマに世界で活躍できる、ありとあらゆるジャンルのオタクが所属する。



ダンスを中心に、ミュージック&アート両機においてインフルエンス能力を持った クリエイターとアーティスト達が集った 事務所及びエージェント・育成機構。



それが「METEORA st.(メテオラストリート)」です。



「METEORA st.(メテオラストリート)」はISARIBI株式会社がプロデュース、株式会社アブストリームクリエイションが運営する、インフルエンサーレーベルです。



公式WEB

X

