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おひとり様6,800円　12月16日(土) 【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー

［株式会社フォーティーズ］

年末お買い物日帰りバスツアー　

株式会社フォーティーズ（本社：大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史）は、おひとり様6,800円【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&ワインナリー・農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。

12/16出発　ツアー詳細はこちら　https://4trip.jp/dome/plan/17996

上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら
https://lin.ee/JAOTwl0




12月16日(土)おひとり様6,800円【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&ワインナリー・農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。
12/16出発　ツアー詳細はこちら　https://4trip.jp/dome/plan/17996

旅行行程


ＪＲ大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 8:30集合 8:40出発＝＝京阪・大阪メトロ「天満橋」駅東側ＯＭＭビル前 8:50集合 9:00出発＝＝大阪メトロなんば駅 21番出口「近鉄難波ビル」(千日前通り) 9:10集合 9:20発＝＝＝＝道の駅しらとりの郷羽曳野 (お買物) 10:20頃着／11:00出発＝＝喜多八 (昼食) 11:15頃着／12:45出発＝＝北庄司酒造店 (お買物) 14:00頃／14:40発＝＝泉佐野漁協青空市場 (お買物) 15:00頃着／15:40出発＝＝大阪メトロなんば駅OCAT周辺 16:30頃着＝＝JR大阪駅桜橋口周辺 17:00頃着＝＝京阪・大阪メトロ「天満橋」駅周辺 17:30頃着
【集合場所】


１.JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 8:30集合 8:40出発
２.京阪・大阪メトロ「天満橋」駅東側ＯＭＭビル前 8:50集合 9:00出発
３.大阪メトロなんば駅 21番出口「近鉄難波ビル」(千日前通り) 9:10集合 9:20発
添乗員「岡たけし」の今回の「ツアーおすすめポイントは４つ」です



１.羽曳野「道の駅しらとりの郷」でお買物。


道の駅しらとりの郷羽曳野
２.羽曳野「喜多八」にてお昼ごはん。


喜多八御膳
～お品書き～
先附小鉢　いかの黄金和え
お造り　　本日入荷の刺身盛り
煮物椀　　野菜の煮物
焼物　　　赤魚と一品
揚げ物　　海老の天ぷら盛り合せ
蒸し物　　本日の茶碗蒸し
酢の物　　ずわいがに
お食事　　ごはん・香の物
喜多八鍋　お一人様用うどんすき
※季節によってお献立が変わります。
３.泉佐野「酒蔵北庄司酒造店」にて試飲・お買物。


酒蔵北庄司酒造店
４.泉佐野「泉佐野漁協青空市場」にて海産物などお買い物。


泉佐野漁協青空市場
おひとり様6,800円【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&ワインナリー・農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。
12/16出発　ツアー詳細はこちら　https://4trip.jp/dome/plan/17996

旅行条件


【集合場所】
１.JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 8:30集合 8:40出発
２.京阪・大阪メトロ「天満橋」駅東側ＯＭＭビル前 8:50集合 9:00出発
３.大阪メトロなんば駅 21番出口「近鉄難波ビル」(千日前通り) 9:10集合 9:20発

【ご旅行のご案内】
最少催行人員：30名
添乗員：同行いたします。

【旅行代金に含まれるもの】
貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。

【利用バス会社】

オオキタ観光バス・千博キャリーネット他

【お支払いについて】
ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。
旅行代金の20%相当となります。
■取消料■
申込受付後からご出発11日前…無料
ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％
出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％
出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％
出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％
無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％

旅行企画・実施
株式会社フォーティーズ
大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F

所在地
〒538-0044
大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F

電話番号
06-6167-7600

旅行業登録番号
大阪府知事登録旅行業　第2-3030号

営業日時
月～金曜10:00～18:00

おひとり様6,800円【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&ワインナリー・農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー日帰りバスツアー
12/16出発　ツアー詳細はこちら　https://4trip.jp/dome/plan/17996


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企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-20:40）

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