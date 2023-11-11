［株式会社フォーティーズ］

年末お買い物日帰りバスツアー



株式会社フォーティーズ（本社：大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史）は、おひとり様6,800円【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&ワインナリー・農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。



12/16出発 ツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/17996



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12月16日(土)おひとり様6,800円【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&ワインナリー・農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。

12/16出発 ツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/17996



旅行行程





ＪＲ大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 8:30集合 8:40出発＝＝京阪・大阪メトロ「天満橋」駅東側ＯＭＭビル前 8:50集合 9:00出発＝＝大阪メトロなんば駅 21番出口「近鉄難波ビル」(千日前通り) 9:10集合 9:20発＝＝＝＝道の駅しらとりの郷羽曳野 (お買物) 10:20頃着／11:00出発＝＝喜多八 (昼食) 11:15頃着／12:45出発＝＝北庄司酒造店 (お買物) 14:00頃／14:40発＝＝泉佐野漁協青空市場 (お買物) 15:00頃着／15:40出発＝＝大阪メトロなんば駅OCAT周辺 16:30頃着＝＝JR大阪駅桜橋口周辺 17:00頃着＝＝京阪・大阪メトロ「天満橋」駅周辺 17:30頃着

【集合場所】





１.JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 8:30集合 8:40出発

２.京阪・大阪メトロ「天満橋」駅東側ＯＭＭビル前 8:50集合 9:00出発

３.大阪メトロなんば駅 21番出口「近鉄難波ビル」(千日前通り) 9:10集合 9:20発

添乗員「岡たけし」の今回の「ツアーおすすめポイントは４つ」です







１.羽曳野「道の駅しらとりの郷」でお買物。







２.羽曳野「喜多八」にてお昼ごはん。







～お品書き～

先附小鉢 いかの黄金和え

お造り 本日入荷の刺身盛り

煮物椀 野菜の煮物

焼物 赤魚と一品

揚げ物 海老の天ぷら盛り合せ

蒸し物 本日の茶碗蒸し

酢の物 ずわいがに

お食事 ごはん・香の物

喜多八鍋 お一人様用うどんすき

※季節によってお献立が変わります。

３.泉佐野「酒蔵北庄司酒造店」にて試飲・お買物。







４.泉佐野「泉佐野漁協青空市場」にて海産物などお買い物。







おひとり様6,800円【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&ワインナリー・農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー日帰りバスツアーのオンライン販売を開始しました。

12/16出発 ツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/17996



旅行条件





【集合場所】

１.JR大阪駅桜橋口 専門学校HAL大阪前 8:30集合 8:40出発

２.京阪・大阪メトロ「天満橋」駅東側ＯＭＭビル前 8:50集合 9:00出発

３.大阪メトロなんば駅 21番出口「近鉄難波ビル」(千日前通り) 9:10集合 9:20発



【ご旅行のご案内】

最少催行人員：30名

添乗員：同行いたします。



【旅行代金に含まれるもの】

貸切バス運賃、有料道路代、各プラン企画費、消費税等諸税など。



【利用バス会社】



オオキタ観光バス・千博キャリーネット他



【お支払いについて】

ご予約後1週間以内にご予約金を銀行振込にてお願いいたします。

旅行代金の20%相当となります。

■取消料■

申込受付後からご出発11日前…無料

ご出発日10日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％

出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％

出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％

出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％

無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％



旅行企画・実施

株式会社フォーティーズ

大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



所在地

〒538-0044

大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



電話番号

06-6167-7600



旅行業登録番号

大阪府知事登録旅行業 第2-3030号



営業日時

月～金曜10:00～18:00



おひとり様6,800円【羽曳野・泉州】〈大阪駅・天満橋・なんば発着・添乗員付き〉美味しい昼食&ワインナリー・農作物・酒蔵・漁協直営魚屋を巡る 2023年ありがとう感謝祭・お買い物ツアー日帰りバスツアー

12/16出発 ツアー詳細はこちら https://4trip.jp/dome/plan/17996





上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

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企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-20:40）