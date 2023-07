[株式会社 トゥモローランド]

TOM WOOD Exclusive for TOMORROWLAND 07.20 Release



新型のスライスリングにポリッシュ加工を施したトゥモローランドだけのエクスクルーシブモデル。







7月20日(木)から、トムウッドとトゥモローランドのエクスクルーシブモデルを数量限定で発売いたします。



今回の別注は、新型のスライスリングにポリッシュ加工を施したトゥモローランドだけのエクスクルーシブモデルとなります。

スライスリングとスライスリングスリムの2型をユニセックスで着用可能なサイズ展開でご用意しております。





■Slice Ring Polished / ¥49,500(tax in)



■Slice Ring Slim Polished / ¥40,700(tax in)



ABOUT | TOM WOOD(トムウッド)





ノルウェー・オスロを拠点にしたジュエリーブランド。

ブランドのアイコンでもある、天然石を使用したユニセックスジュエリーを数多く展開。

実用的かつシンプルでオーセンティック、男性的でありながらもエレガンスを残すミニマムなデザインで多くのファンを魅了しています。



サイズ展開





■ウィメンズサイズ50.52.54.56

■メンズサイズ58.60.62



展開店舗





スーパー エー マーケット 青山

スーパー エー マーケット 新宿

ランド オブ トゥモロー 心斎橋

パルコキャバン 丸の内店

キャバン ニュウマン横浜店

ザ ストア トゥモローランド 阪急メンズ大阪店

ビー エディション ニュウマン新宿店

トゥモローランド 渋谷本店

トゥモローランド 札幌ステラプレイス店

エディション 表参道ヒルズ店

エディション ルミネ新宿店

エディション 名古屋ラシック店

エディション 京都BAL店

エディション グランフロント大阪店

エディション 神戸BAL店

トゥモローランド オンラインストア



POP UP STORE





キャバン 丸の内店・キャバン ニュウマン横浜店では、7月20日(木)より〈TOM WOOD〉POP UP STOREを開催いたします。



別注『Slice Ring』をローンチのほか、 新作コレクションが一堂に揃います。

また、丸の内店では新作『Orb Collection』を展開いたします。





■Orb Ring Slim



■Orb Ring Slim Duo



■Orb Ring Duo



■Orb Ring



上記でご紹介したアイテム以外にも多数のコレクションをご用意しております。

ぜひ、店頭にてご覧ください。



