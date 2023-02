[Sansan株式会社]

Sansan株式会社が提供するキャリアプロフィール「Eight」は、ビジネスを加速する 人脈づくりイベント「Eight Networking EXPO 2023」を、2023年4月27日(木)から4月29日(土)の3日間にわたり、東京ビッグサイトで開催します。今回初開催となる本イベントは、オフラインとオンラインのハイブリッドイベントとして、東京ビッグサイトの南展示棟1~4ホールでの多数の交流プログラムの提供を通じてビジネスパーソンの出会いを後押しします。









■Eight Networking EXPO 2023について

当社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げて事業を行い、人と人、人と企業との出会いを後押ししています。当社のミッション実現に向けて、Eightはこれまでもビジネスパーソンに出会いの場を提供してきました。



今回新たに開催する「Eight Networking EXPO 2023」は、ビジネスパーソン一人ひとりが出会うべき人や企業と出会い、新たなビジネスやイノベーションを生み出せるよう、人脈づくりに注力したイベントです。



本イベントは、業務を変革するITサービスの総合展示会「BIS (ビジネスIT & SaaS EXPO) 2023 - 未来をつくる IT総合展 -(以下BIS 2023)」や、各界のトップランナーの特別講義を提供するビジネスカンファレンス「Climbers LIVE 2023」をはじめとした、Eightの人気イベントが一堂に会する新たな展示会です。会議形式の参加型カンファレンス、ディスカッションができる交流イベントなど、参加者と出展者、参加者同士が交流できるプログラムを随所に設け、ビジネスマッチングとネットワーキングの機会を創出します。



■構成イベントについて(※1)

(1)BIS 2023







BIS 2023は、業務の課題を解決し、働く未来を変革するITサービス約150社が集まる展示会です。「営業の未来展」や「人事・労務の未来展」など8つのカテゴリ別の展示ブース、さらには数多くの交流プログラムを通じて、ビジネスを加速し業務を変革させる新しい仲間やビジネスパートナーとの出会いを後押しします。カンファレンスステージでは、株式会社DAncing Einstein Founder/CEO 応用神経科学者の青砥 瑞人氏、予防医学研究者、博士(医学)の石川 善樹氏などの専門家による講演をお届けします。



(2)Climbers LIVE 2023









Climbers LIVE 2023は、「乗り越える」をテーマにさまざまな壁を乗り越えてきた各界のトップランナーによる人生の特別講義を提供するビジネスカンファレンスです。過去5回の開催で累計10万人以上が参加し、ビジネスパーソンを中心に好評を得ています。リアル会場での開催が初となる今回は、日本維新の会共同代表の吉村 洋文氏、デザイナー/アーティストの篠原 ともえ氏、お笑い芸人/ボディビルダー/YouTuberのなかやまきんに君氏など、幅広い業界で活躍する豪華登壇者たちによる特別講義をお届けします。



(3)Climbers Reskilling EXPO 2023







Climbers Reskilling EXPO 2023は、「ビジネスに必要な教養と視点を身につけ、社会の荒波を乗り越える」をテーマに「AI」「ESG・GX」「WEB3.0」などの社会トピックを取り上げて学びを深めるとともに、同じイシューに関心を持つビジネスパーソン同士が人脈を広げられる交流型のイベントです。専門家の講演や展示ブース、人脈交流会を通じて、技術革新やビジネスモデルの変化に対応するための新しい知識やスキルをリスキリング(学び直し)することができます。



(4)Climbers Startup JAPAN EXPO







Climbers Startup JAPAN EXPOは、スタートアップ産業の成長を後押しする展示会です。スタートアップ企業やスタートアップ企業を支援するサービス企業など約270社の出展を見込み、スタートアップ企業と支援者がつながる機会を提供します。会場内では企業の展示ブースに加えて、スタートアップ企業が自社のミッション・事業を広く来場者にプレゼンテーションできる「ピッチステージ」や、スタートアップ経営の壁を乗り越えるためのノウハウが学べる多数の講義の開催を予定しています。



■開催概要

イベント名称:ビジネスを加速する 人脈づくりイベント「Eight Networking EXPO 2023」

会期:2023年4月27日(木)~4月29日(土)(※2)

会場:東京ビッグサイト 南展示棟(東京都江東区有明3-11-1)

参加方法:特設サイトよりお申し込み

参加費用:無料(※3)

特設サイト:https://eight-event.8card.net/eight-networking-expo2023/?code=ene_others_pr



各イベントの詳細につきましては、特設サイトをご覧ください。



※1:2023年2月22日時点の情報です。今後変更になる可能性があります。

※2:BIS 2023のみ2023年4月27日(木)~4月28日(金)の2日間の開催となります。

※3:Climbers LIVE 2023のみ一部有料席があります。



*本イベントは、政府および各自治体から発表された新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づき、イベント開催時の必要な感染防止策を講じたうえで開催いたします。

*新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、定員・内容等を変更する場合があります。



(以上)



■名刺管理に、転職に「Eight」

Eightは、名刺管理やキャリア形成に活用できるキャリアプロフィールアプリです。2012年の提供開始以来、ビジネスパーソンのライフタイムに伴走し、300万人を超えるユーザーに利用されています。ユーザーは、自分の名刺を登録することでオリジナルのプロフィールが作成され、自身のキャリアを情報として蓄積することができます。また、キャリアアップにつながる学びの機会や、キャリアチェンジにつながる企業との出会いの機会などを得ることができます。さらに、名刺交換した相手の名刺を登録することで、これまで培ってきた人脈を管理できるとともに、Eight上でつながることで異動や昇進などの情報を共有し合うことができます。



■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるDXサービスを提供しています。主なサービスとして、営業DXサービス「Sansan」やキャリアプロフィール「Eight」、インボイス管理サービス「Bill One」、契約DXサービス「Contract One」を国内外で提供しています。



設立:2007年6月11日

URL:https://jp.corp-sansan.com

所在地:150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F

資本金:65億11百万円(2022年11月30日時点)

事業内容:働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://s.sansan.com

Eight https://8card.net

Bill One https://bill-one.com

Contract One https://contract-one.com



