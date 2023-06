[ティアック株式会社]



ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、民生用プレミアム・オーディオのTEACと、業務用/ミュージシャン向けオーディオのTASCAMの2つの自社ブランド製品に加え、PIONEER、ONKYOといった老舗オーディブランド製品やKLIPSCH、TANNOYなどの有名輸入スピーカー、dBTechnologiesやDRAWMERといった輸入プロ機器等、当社が取り扱う音響関連製品において、「グローバルオーディオブランドのワンストップ・オンラインストア」を目指した公式オンラインストア「ティアックストア」をリニューアル・オープンしました。







公式オンラインストア「ティアックストア」 リニューアル・オープンの背景





当社では従来から自社ブランド製品のTEACとTASCAMを中心としたオンラインストアを運営し好評いただいておりましたが、このたび、当社グループが展開するオーディオ関連製品やサービスを一堂に集め、ブランドや製品カテゴリーの違い、色、オプションの選択、新品/アウトレットの選択等、お客様の様々なニーズに対応して多彩な検索を可能とし、経済産業省が2024年度末までの義務化を進める「EMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)」の導入をはじめ高いセキュリティー環境のもとストレス無く、欲しい製品を自分に一番合った決済方法でお買い物いただけるよう「グローバルオーディオブランドのワンストップ・オンラインストア」を目指しリニューアル・オープンする運びとなりました。

また、製品情報が満載の各種ブランドサイトからの直接購入も可能となり(一部ブランドは順次改定)製品仕様を詳しく見比べた上でお買い物ができるよう、お客様のオーディオ製品に対する拘りやミュージック・ライフスタイルに寄り添った導線も実現いたしました。尚、当該リニューアルのプラットフォームに関してはGMOメイクショップ株式会社様の全面支援の元、『makeshopエンタープライズプラン』が採用されております。



今後の展開





当社は、当ストアを民生・プロ向けの音響機器のオンライン販売だけでなく、当社グループが展開する様々な製品・ソリューションの紹介など、プロモーションの場としても活用していきます。また、保証期間の延長やメンテナンスパッケージ、オンラインストア限定商品の販売をはじめ、メーカー公式オンラインストアならではの、各ブランドのファンの皆様に向けた製品、サービスを提供するとともに、D to C (Direct to Consumer) マーケティングへの取り組みを強化します。



【公式オンラインストア「ティアックストア」】

URL:https://store.teac.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-19:46)