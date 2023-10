[ヤーマン株式会社]

サロン推奨の限定モデル人気のヘアケア製品や業務用エステ機器の体験も実施



設立45周年を迎えるヤーマン株式会社(代表取締役社長:山崎貴三代、所在地:東京都江東区)は、2023年10月16日(月)~18日(水)までインテックス大阪にて開催される「ビューティーワールド ジャパン 大阪」に出展いたします。





当社ブースでは、美のプロフェッショナルを通しお客さまの理想の美しさを叶える製品をご提供するブランド「YA-MAN PROFESSIONAL(ヤーマン プロフェッショナル)」から8月に発売した新製品『ヴェーダスムースカール 32mm』『ヴェーダヘアボリューマー』の他、大人気のブラシ型美顔器をさらにパワーアップし9月に発売された新製品『ヴェーダハイパーリフトブラシ』をはじめとしたサロン推奨の限定モデルを展示いたします。



また発売以来多くのサロン様にご愛用いただいてきた業務用ボディケアマシン「キャビスパ for Pro」シリーズから8月に発売した最新モデル『キャビスパ for Pro プレミア II』をはじめとした業務用エステ機器の体験も実施。サロン従事者様限定で当日の購入も可能です。皆様のご来場をお待ちしております。







イベント概要





名称:ビューティーワールド ジャパン 大阪

会期:2023年10月16日(月)~18日(水)

会場:インテックス大阪

出展ブース:ホール2-A018

開催時間:10:00~18:00(最終日は17:00まで)

イベントURL:https://beautyworld-japan-osaka.jp.messefrankfurt.com/osaka/ja.html

*外部サイトにリンクします。

*本イベントでは感染防止対策を徹底して実施しております。



ピックアップ製品





・『ヴェーダスムースカール 32mm』 / YA-MAN PROFESSIONAL 税込27,500円



「ヴェール髪(R) アイロン」として発売以来多くのお客さまにご支持いただいている『ヴェーダスムースアイロンBS for Salon』の待望のカールタイプ。ダメージカットラインを搭載し、独自のヒーター構造で、低温でもスピーディーなスタイリングを実現。髪の水分を保ちながら、柔らかなカールをしっとりつややかに仕上げることができます。ショートヘアからロングヘアまで幅広いヘアスタイルの方におすすめです。

2023年 8月29日発売。



製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/vedasmoothcurl/



・ 『ヴェーダヘアボリューマー』 / YA-MAN PROFESSIONAL 税込19,800円



コードレスで外出先でも素早くスタイリングを直せるボリュームアップ特化型アイロン。ブラシ部分にはブラックシリカを含有。温度設定は様々な髪質、ヘアスタイルに対応する、160℃、180℃、210℃の3段階で、幅広い髪質やスタイリングに対応します。髪の状態やなりたいヘアスタイルに合わせて温度を調節でき、自由自在にアレンジ可能です。

2023年8月29日発売。



製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/vedahair-volumer/



・ 『ヴェーダハイパーリフトブラシ』 / YA-MAN PROFESSIONAL 税込165,000円



頭皮環境を健やかに整えながら、顔やボディのケアが1台で叶うブラシ型美顔器です。大人気のヴェーダスカルプブラシ BS for Salonから更にパワーアップした「エレクトロカレント」に加え、中周波EMS ・低周波EMS で肌の土台となる表情筋へアプローチします。また、顔、頭皮のアタッチメントに加えて、顔に、ボディにとマルチに使える「マルチアタッチメント」が追加。頭皮からボディまで全身のトータルケアが可能です。

2023年9月5日発売。



製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/vedahyperliftbrush/





・ 『キャビスパ for Pro プレミア II』 / YA-MAN PROFESSIONAL(業務用)



高機能×抜群の操作性に加え、小規模なプライベートサロンでも展開しやすいマシンのコンパクトさから、発売以来多くのサロン様に選ばれてきた業務用ボディマシン「キャビスパ for Pro」シリーズから最新モデルが登場。従来の一般的な業務用ボディマシンではそれぞれ単独でしか行うことが出来なかった3つのケアを同時に行うことが可能になり、効率的なボディケアが実現。

2023年8月29日発売。



製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/cavispa-for-pro-premiere2/



「YA-MAN PROFESSIONAL」のご紹介





美のプロフェッショナルを通し、お客さまの理想の美しさを叶える製品をご提供するサロン向けブランド。施術用のプロユースの機器だけでなく、サロン仕様にスペックアップされた家庭用美容機器も揃え、お客さまの美をサロンの施術とホームケアの両面からサポートいたします。

ブランドサイト:https://www.ya-man.com/biz/professional/



ヤーマン株式会社について







1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へと、美容機器専門メーカーとして革新的な製品をつくることに全力を注いできました。「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。

コーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/



※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。



