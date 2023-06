[株式会社ベーシック]

限られたリソースで獲得リード数を最大化!



BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝、以下「当社」)は6/14(水)より3日間、株式会社リチカ(本社:東京都渋谷区 、代表取締役:松尾幸治)が主催するセミナー「BtoBマーケティング成功の法則と人手不足でもできる動画活用の秘訣」に登壇いたします。







セミナー概要





競争が激化するBtoBマーケティングにおいて、効率的なリード獲得は事業成長に欠かせない鍵となっています。しかし、人手不足や時間などリソースの制約に直面している企業が多い現状、効果的なリード獲得方法を模索するのは困難です。



本セミナーでは、限られたリソースの中でリード獲得効率を最大化するべく、BtoBマーケティング領域のプロである『ferret One』においてマーケティングを担当する当社の見山が「施策運用の定石」について、リチカ社でビジネススペシャリストである中宮氏が「人手不足でも実践可能な動画運用の方程式」について、解説いたします。







登壇者について





見山 悠妃

株式会社ベーシック

ferret One事業部 マーケティング部







前職は営業支援会社に5年間所属し、クライアントのBtoB営業代行事業にて営業・マネージャーを4年間経験。その後は自社のマーケティング部署の立ち上げを経て、2021年にベーシックに入社。現在はBtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス「ferret One」の事業部でフィールドセールスの役割を経て、現在はマーケティング部でイベントを担当。



中宮 駿 氏

株式会社リチカ

ビジネススペシャリスト







大学在学中にWEB制作事業の立ち上げを経験。その後、大手人材会社の営業を経て、2021年にリチカ入社。自身の起業経験を生かし、数多くのクライアントの新規立ち上げ・売上アップの提案を行う。



■セミナーページURL

https://attendee.bizibl.tv/sessions/se8eJqldOcpt



■お問い合わせ先

株式会社リチカ

https://richka.co.jp/contact/



『ferret One』について





『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを 『ferret One CMS』『ferret One MA』『ferret One コンサルティング』の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL:https://ferret-one.com/







株式会社ベーシックについて





「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する"知識・環境・人"不足の問題を解決するため、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、日程調整ツール『bookrun』、Webマーケティングメディア『ferret』の4つの事業を展開。







社名:株式会社ベーシック

代表者:代表取締役 秋山勝

所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月:2004年3月

事業内容:SaaS事業・メディア事業

URL:https://basicinc.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/03-16:16)